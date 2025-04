PSG ‍: Cherki et Akliouche ont un agent très Doué

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Passer du Stade Rennais au Paris Saint-Germain a permis à Désiré Doué d’exprimer son potentiel à un très haut niveau et, surtout, de découvrir l’équipe de France A. Un changement d’envergure qu’il conseille à Rayan Cherki et Maghnes Akliouche de vivre avec lui.

La vie parisienne sied totalement à Désiré Doué. Parti du Stade Rennais, club où il a été formé, pour la modique somme de 50 millions d’euros l’été dernier, le natif d’Angers n’a pas du tout eu peur de la pression de son transfert au PSG. Sous la houlette de Luis Enrique, entraineur qui laisse l’opportunité aux jeunes joueurs de se développer intelligemment, Doué a complètement explosé en même temps que le reste de son équipe. Avec 11 buts et 12 passes décisives depuis le début de la saison toutes compétitions confondues, l’attaquant parisien est rapidement devenu un élément incontournable de la formation parisienne. Surtout, sa très bonne forme lui a permis de découvrir l’équipe de France A. Pour lui, d’autres jeunes joueurs pourraient profiter du même accomplissement s’ils venaient au Paris Saint-Germain.

Doué invite Cherki et Akliouche au PSG

Présent en conférence de presse à la veille de la réception d’Aston Villa en Ligue des champions, Désiré Doué a été invité à répondre à une question sur Rayan Cherki et Maghnes Akliouche, lesquels aspirent à une place dans l’effectif de Didier Deschamps. « Venir au PSG pour progresser ? Ce choix viendra du club s'il souhaite les recruter. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de venir au PSG. J'en suis très content et je pense qu'aujourd'hui, c'est un club qui fait rêver beaucoup de jeunes, beaucoup de joueurs. Donc forcément, c'est un super projet. Pour moi, oui », a confirmé Désiré Doué. Pour rappel, le club de la capitale est régulièrement cité dans les rumeurs, citant Cherki et Akliouche. Vers un trio offensif de gala la saison prochaine grâce à l’appel du pied de Doué ?