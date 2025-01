Mbemba fait enrager l'OM jusqu'au bout

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Poussé vers la sortie depuis l’été dernier, Chancel Mbemba refuse toujours de quitter l’Olympique de Marseille. Plusieurs offres lui sont parvenues, mais aucune d’elles ne l’intéresse.

L’été dernier, Chancel Mbemba était vivement invité à quitter l’Olympique de Marseille. Son salaire beaucoup trop important ne justifiait pas ses prestations mitigées la saison passée. Avec près de 4 millions d’euros bruts par an, l’international congolais fait partie des plus gros émoluments du club phocéen. Avec l’arrivée de Roberto De Zerbi, qui ne comptait absolument pas sur lui, son avenir ne s’écrivait plus en bleu-ciel et blanc. Pour autant, le défenseur central, qui arrive en fin de contrat à l’issue de la saison, a tout fait pour ne pas partir de l’OM, refusant un certain nombre d’offres arrivées sur la table dont certaines très lucratives. Six mois et aucune minute de temps de jeu glanée plus tard, la situation n’a pas changé. Au grand dam de la direction de l’Olympique de Marseille.

Mbemba va finir son contrat à l’OM

Selon les informations de La Minute OM, Chancel Mbemba n’aurait aucunement l’intention de quitter l’Olympique de Marseille lors de ce mercato hivernal. Le défenseur central de 30 ans veut aller au bout de son contrat pour partir libre à l’issue de la saison. En outre, on apprend qu’il a de nouveau refusé des offres venues des pays du Golfe. Il refuse de s’engager en Arabie saoudite malgré un fort intérêt du club d’Al-Fateh, ainsi qu’à Al-Wasl, aux Emirats Arabes Unis, alors que le club était prêt à faire une offre.

Sauf revirement de situation total, l’OM, qui réclame 3 millions d'euros pour se séparer de son défenseur congolais, va devoir conserver Chancel Mbemba dans ses rangs pendant toute la deuxième partie de saison. Surtout, c’est la masse salariale qui va en pâtir. A ce jeu-là, il est difficile de savoir qui est responsable. Le club d’avoir offert un tel contrat à un joueur qu’il ne veut plus faire jouer à un an de la fin de son contrat, ou le joueur de refuser de partir ? En attendant, Pablo Longoria s'en mord les doigts.