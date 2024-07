L’OM se déchire sur le cas Vitor Roque

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En janvier dernier, le FC Barcelone a cassé sa tirelire pour s’offrir Vitor Roque. Mais le grand espoir brésilien peine à s’imposer en Espagne, ce qui donne quelques idées du côté de l’OM.

Avant-centre prolifique au Brésil, où il a porté les couleurs de Cruzeiro puis de l’Athlético Paranaense, Vitor Roque a fait l’objet d’un gros transfert au FC Barcelone en janvier dernier. Le club catalan a dépensé 40 millions d’euros pour s’offrir les services de ce grand talent brésilien en espérant la même réussite que le Real Madrid avec Vinicius ou encore Rodrygo. Pour l’instant, ce n’est pas du tout le cas puisque le natif de Timóteo peine à s’imposer face à la concurrence de joueurs tels que Robert Lewandowski, Raphinha ou encore Lamine Yamal.

Vitor Roque, une idée qui divise les supporters de l'OM

La solution est peut-être de passer par un prêt dans un bon club européen pour l’international espoirs brésilien et dans cette optique, les supporters de l’OM seraient ravis de l’accueillir. On le sait, Marseille cherche un buteur pour compenser le départ de Pierre-Emerick Aubameyang en Arabie saoudite, alors pourquoi ne pas tenter le joli coup Vitor Roque ? L’idée a été soumise par le compte de supporters Massilia Zone mais alors que l’on pouvait penser que cette belle idée ferait l’unanimité, c’est finalement loin d’être le cas.

Et si l’OM tentait le coup Vitor Roque, actuellement indésirable au Barca ? 🧨🇧🇷 pic.twitter.com/YwPLsXpUl1 — Massilia Zone (@MassiliaZone) July 18, 2024

« Non . Il faut de l'expérience a ce poste de 9 », « J’aimerais beaucoup », « Non franchement ya plein d'autre 9 moins risqué à allez chercher avant », « Non pas lui il est nul je vous jure », « Ça ne l’a quasiment jamais vu jouer mais on devrait le recruter parce qu’il est au Barça ? Vous avez craqué » ou encore « Franchement s'il est indésirable, c'est peut-être pas pour rien » peut-on lire sur les réseaux sociaux, où les supporters de l’Olympique de Marseille sont très partagés quant à une possible arrivée de Vitor Roque dans la cité phocéenne.

A ce poste de numéro neuf, des pistes plus séduisantes ont été évoquées ces dernières semaines, d’Alexis Sanchez à Eddie Nketiah en passant même par Jonathan David. Quel que soit le choix final de l’OM, Pablo Longoria et Mehdi Benatia devront aller vite car ce n’est pas l’arrivée de Mason Greenwood qui va compenser le départ de Pierre-Emerick Aubameyang au poste d’avant-centre.