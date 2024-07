L'OM boucle son défenseur surprise à 4 ME

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM est très actif sur le marché des transferts depuis l'arrivée récente de Roberto De Zerbi. L'entraîneur italien veut considérablement remodeler son effectif.

A Marseille, la nouvelle saison qui approche est très attendue. Si l'exercice précédent avait beaucoup déçu, la récente arrivée de Roberto De Zerbi a redonné le sourire aux fans et observateurs de l'OM. L'ancien de Sassuolo ne veut pas manquer d'ambition et a chargé sa direction de recruter les meilleurs joueurs possibles, et qui peuvent correspondre à ses idées de jeu. La défense est jugée comme importante à renforcer. L'OM prospecte un peu partout pour se renforcer. Sauf rebondissement, les Phocéens vont boucler une nouvelle venue dans les prochaines heures.

L'OM va boucler l'arrivée d'un nouveau défenseur

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Derek Austin Cornelius (@dcornelius13)

Selon les informations de L'Equipe, la venue de Derek Cornelius est en effet en très bonne voie. Le défenseur central gaucher est d'accord pour rejoindre l'OM et n'attend plus que l'aval de Malmo pour rejoindre la cité phocéenne. Le club suédois demande 4 millions d'euros pour lâcher l'international canadien. Cornelius sera directement en concurrence avec un autre venue, Lilian Brassier. Les deux joueurs vont compenser d'ailleurs les départs prochains de Chancel Mbemba et Samuel Gigot. A 26 ans, il va découvrir un nouveau championnat dans un club où la pression est très importante. Comme pour le dossier Pierre-Emile Hojbjerg, Pablo Longoria a surpris tout le monde en parvenant à obtenir l'accord du natif d'Ajax. A noter que ce dernier ne sera pas le seul international canadien à évoluer à l'OM puisque Ismaël Koné a aussi rejoint récemment l'équipe olympienne. Reste à associer toutes les recrues pour construire un collectif solide et capable de jouer les premiers rôles en Ligue 1. De Zerbi sait qu'il n'aura pas beaucoup de temps pour le faire au vu de la pression populaire à Marseille.