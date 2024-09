Adrien Rabiot est un menteur, il craque

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Recrue d'ampleur de l'OM en ce mois de septembre, Adrien Rabiot passe pour un traitre aux yeux des supporters du PSG. Jérome Rothen lui refait le portrait.

L’arrivée d’Adrien Rabiot à l’OM déchaine les passions. Que ce soit à Marseille, où on en revient pas que le club provençal ramène un international français, cadre de la Juventus, qui plus est en dehors de la période des transferts, ou à Paris. Du côté de PSG, c’est la stupéfaction de voir un enfant du club rejoindre l’ennemi, sans même sourciller et en avouant que sa passion pour l’OM a toujours été présente en lui. Des déclarations qui sidèrent totalement Jérome Rothen, ancien joueur du club parisien et pour qui la rivalité avec l’OM est bafouée par le milieu de terrain.

Rabiot mentait plus jeune ou il ment maintenant ?

Dans sa prise de parole sur RMC, l’ancienne patte gauche parisienne ne digère pas du tout cette arrivée en toute tranquillité sur le Vieux Port et le fait qu’Adrien Rabiot fasse son petit numéro de charme aux supporters marseillais qui l’acceptent sans broncher. « Quelle honte ! Pour moi c’est du foutage de gueule la communication. Il a menti à tout le monde pendant x années. Maintenant, il se refait une petite image à Marseille. Bien sûr, vaut mieux dire du bien sur l’ambiance du Vélodrome qui t’a insulté, qui t’a fracassé avant, à juste titre parce qu’il a joué au PSG. Et aujourd’hui c’est le plus beau club au monde, le plus beau club de France, il a toujours rêvé de porter le maillot de Marseille. Il a dit qu’il était fan de l’OM plus jeune ? Ce qui est fou c’est qu’il ne l’a jamais dit ça quand il était au PSG. Par contre, il disait qu’il était grand supporter du PSG, que jamais il ne mettrait le maillot de l’OM. Jamais de la vie, il ne pourra pas. Que son club, sa ville, c’était Paris. Que le Parc des Princes, c’était le meilleur stade au monde. Et aujourd’hui, ça s’est transformé », a livré Jérome Rothen, pour qui Adrien Rabiot a clairement dépassé les bornes avec ce passage du PSG à l’OM alors qu’il était un symbole du club parisien.

Une colère très vive qui contraste avec l’ambiance chaleureuse à Marseille pour l’arrivée de Rabiot, qui n’a nullement été inquiété pour son passage au PSG, alors qu’il entonnait des chants anti-OM il y a encore quelques années. Le football et ses aléas permettent de voir des choses insoupçonnées, et le double discours de Rabiot à quelques années d’écart a le don de rendre fou Jérome Rothen.