Mason Greenwood à l'OM, un énorme bug révélé

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Malgré ses huit buts inscrits en Ligue 1 depuis le début de la saison, Mason Greenwood n’échappe pas à quelques critiques. L’attaquant anglais n’est pourtant pas aidé au sein de l’équipe de Roberto De Zerbi.

Recrue phare de l’Olympique de Marseille l’été dernier, Mason Greenwood a plutôt réussi son adaptation dans la cité phocéenne. Acheté pour 25 millions d’euros hors bonus à Manchester United, l’international anglais est clairement l’arme offensive n°1 de l’OM. Avec huit buts depuis le début de la saison, l’ex-attaquant de Getafe a fait honneur à sa réputation de joueur très efficace. Pourtant, certaines critiques s’abattent sur Mason Greenwood depuis le début de la saison, que ce soit pour son manque d’efforts défensifs ou pour son irrégularité d’un match à l’autre. Mais sur les ondes de RMC, Walid Acherchour a tenu à défendre Mason Greenwood. Car pour celui qui analyse également les matchs sur l’antenne de DAZN, il est bon de rappeler qu’à date, Mason Greenwood est un peu livré à lui-même à Marseille.

L'ancien Mancunien offre un sursis à Roberto De Zerbi qui de son côté ne parvient pas à mettre sa star dans les meilleures conditions pour le faire briller à tous les matchs. Une situation qui va vite devoir s’améliorer pour que l’OM soit moins dépendant des exploits individuels de l’Anglais de 23 ans. « J’ai envie d’être indulgent avec Greenwood car on parle beaucoup de lui, on le critique mais que devrait-on dire des autres joueurs à l’OM ? Moi je suis désolé, on se bat sur le fait de ne pas parler que de statistiques mais il a déjà mis huit buts, il a égalé son total de l’an dernier » a tout d'abord lâché Walid Acherchour avant de poursuivre.

L'OM est trop dépendant des exploits de Greenwood

« Ce mec a une histoire particulière, il redevient un joueur de football. On est à 11 journées, il te met 8 buts et j’ai le sentiment avec du recul que Greenwood sert plus à De Zerbi que l’inverse. C’est à dire que sans Greenwood, De Zerbi serait en grande difficulté sur le début de saison. Mais quand l’OM est en difficulté dans le jeu, Greenwood est en difficulté et n’est pas aidé par le collectif. Qui a le plus besoin de l’autre depuis le début de la saison ? Je trouve que Greenwood est auto-suffisant dans certains matchs, mais il doit être aidé par ses coéquipiers sur certains matchs » a analysé Walid Acherchour, qui tient à défendre Mason Greenwood et qui exhorte Roberto De Zerbi de trouver la bonne formule en attaque pour que Marseille soit moins dépendant des éclairs de son génial gaucher.