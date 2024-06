Vente OM ‍: Officialisation d'ici début juillet ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Cette fois il l'assure, d'ici au début du mois de juillet 2024, la vente de l'Olympique de Marseille à un consortium mené par l'Arabie Saoudite sera officialisée.

On connaissait le « tic tac » de Josep Pedrerol dans l'émission El Chiringuito au sujet du transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid, mais c'est désormais le cas concernant la vente de l'OM par Frank McCourt. Du moins pour ceux qui pensent comme Thibaud Vézirian que l'Arabie Saoudite est dans la place et va prochainement annoncer le rachat de l'Olympique de Marseille au milliardaire américain. Car cette fois, le journaliste d'Entrevue n'hésite plus à évoquer une date, ou du moins une deadline pour l'officialisation de cette opération dont il parle depuis quatre ans. Dans son émission sur Twitch, TV estime que la dernière ligne droite est entamé et que tout sera bouclé et annoncé dans moins d'un mois. Répondant à ses followers, il n'a pas tourné autour du pot, répétant la confiance absolue qu'il avait dans ses sources sur ce dossier de la Vente OM et sur le peu de jugeote de ceux qui remettent en cause sa théorie.

L'OM vendu début juillet 2024

Vente OM : Frank McCourt dans une position intenable ! https://t.co/cHiYkyJi74 — Foot01.com (@Foot01_com) June 11, 2024

Pour Thibaud Vézirian, tout est prêt pour le grand feu d'artifice qu'il a promis aux supporters marseillais. « Est-ce que l’officialisation de la vente de l’OM peut se faire pendant l’Euro 2024 ? Oui ! Pour moi, jusqu’à fin juin ou début juillet, tu peux toujours. Après début juillet, ce sera beaucoup moins intéressant médiatiquement et ensuite la saison se lance. Il y a besoin d’un électrochoc pour le football français et pour l’Olympique de Marseille aussi. Pour l’OM, rester dans cette situation, à savoir sans directeur général, sans coach, avec un pacte d’associés non dévoilé et des choses comme ça il y en a 100, c’est impossible. Pour ceux qui veulent du factuel, il n’y a pas besoin de réfléchir longtemps pour en trouver. Il y a des choses qui vont bouger dans les deux semaines, je ne vois pas comment tout ça peut s’éterniser », a précisé le journaliste, qui n'émet aucun doute sur le déroulement de cette vente de l'OM à un consortium mené par l'Arabie Saoudite avec un richissime homme d'affaires indien, et Rodolphe Saadé, le patron de CGA CGM.