OL ‍: « ‍J'ai un scoop ‍», le patron de Lyon lâche une info historique

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais se régale d'avance de recevoir Manchester United jeudi soir au Groupama Stadium. Un match qui va entrer directement dans la longue histoire de l'OL.

Ce n'est pas de la Ligue des champions, mais cela y ressemble tout de même. En quart de finale aller de l'Europa League, l'équipe lyonnais va affronter Manchester United, l'un des plus grands clubs du monde, même si les Red Devils traversent une période très compliquée. En net regain de forme en Ligue 1, l'équipe de Paulo Fonseca aborde cette rencontre sans aucun complexe. D'autant plus qu'Alexandre Lacazette et ses coéquipiers peuvent compter sur un soutien populaire énorme et même historique.

L'engouement pour cette affiche de gala a suscité un engouement sans limite, l'Olympique Lyonnais ayant annoncé ce mercredi que plus aucun billet n'était disponible, à l'exception de prestation VIP. Mieux encore, Laurent Prud'homme, le directeur général de l'OL, annonce qu'à l'occasion de la réception de Manchester United, le stade lyonnais va battre tous ses records d'affluence pour une rencontre sportive.

Les tickets pour OL-Manchester United se sont arrachés

A quelques heures de ce quart de finale aller contre le légendaire club anglais, le patron de l'Olympique Lyonnais a révélé sur Radio Scoop que le stade sera comble comme jamais. « J'ai un scoop pour vous, ça va être un record d'affluence pour le Groupama Stadium. On bat un OL - Barcelone de 2019. On sera à plus de 58.000 spectateurs. C'est exceptionnel ! Il y aura un record historique d'affluence pour ce quart de finale d'Europa Ligue. Le stade sera à guichets fermés », a confié, avec satisfaction, Laurent Prud'homme.

Cependant, le véritable record pour le stade construit à la demande de Jean-Michel Aulas n'est pas lié à un match de football, mais à un concert. En effet, en juin 2022, Indochine avait donné un concert dans le stade de l'OL et ce soir-là, 72.561 spectateurs avaient assisté au show du groupe français, lesquels a d'ailleurs donné en début d'année quatre concerts sold out à la LDLC Arena.