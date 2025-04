OL ‍: Cherki a une dernière mission avant de partir

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

En marge de la réception de Manchester United en Ligue Europa, Rayan Cherki s’est livré au micro des médias de l'OL. L’occasion pour lui de témoigner tout son amour pour son club formateur alors que son avenir fait souvent débat.

La double confrontation face à Manchester United est le premier vrai test de l’Olympique Lyonnais depuis l’arrivée de John Textor sur la scène européenne. À la recherche d’un nouveau trophée pour rouvrir une armoire que le passé a garnie, les Gones affrontent un gros morceau du football européen dans le cadre des quarts de finale de la Ligue Europa. Une victoire puis une qualification face au grand favori des huit dernières équipes en lice serait un message extrêmement fort envoyé à l’Europe entière. Homme en forme du moment côté lyonnais, Rayan Cherki a confié son attache importante envers son club formateur. À l’heure où les rumeurs d’un départ cet été grandissent, ses propos raisonnent particulièrement.

Rayan Cherki, lyonnais de cœur

« Je l'ai déjà dit, et je pense que c'est une phrase qui restera gravée à jamais dans les mémoires. Je suis né à Lyon et je mourrai Lyonnais. C'est quelque chose qui ne s'achète pas. On sait que les nouvelles générations sont de plus en plus différentes, mais j'ai eu la chance de naître dans une famille où l'on pouvait rester simple et traditionnel. Jouer pour l'Olympique Lyonnais est l'un de mes plus grands rêves qui se réalise. Et si je peux gagner un trophée avec l'Olympique Lyonnais, j'aurai accompli la plus belle chose avec mon club préféré », a avoué Rayan Cherki au micro de son club.

Le numéro 18 conclut d’ailleurs en affirmant qu’il rêve de gagner un titre avec l’OL. « Il y a des choses plus compliquées à faire que d'autres. Mais nous sommes déterminés à nous battre à chaque match, à chaque minute, à chaque seconde, pour aller le plus loin possible grâce à nos qualités exceptionnelles », explique-t-il. Un titre avant d’aller voir ailleurs ?