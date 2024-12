Pogba à l'OM, l'énorme appel du pied sur DAZN

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Libre de tout contrat et officiellement autorisé à rejouer à partir du mois de mars, Paul Pogba doit choisir son futur club. L’OM fait partie des équipes qui ont manifesté un intérêt pour le champion du monde 2018.

Officiellement libre après la résiliation de son contrat à la Juventus Turin, Paul Pogba doit maintenant trouver un club. L’international français a encore du temps devant lui, car il ne sera autorisé à reprendre la compétition qu'au mois de mars. Mais les clubs intéressés souhaitent faire vite afin de rafler la mise. Il a beaucoup été question des Etats-Unis ou de l’Arabie Saoudite pour le champion du monde 2018, mais ce dernier semble privilégier une destination qui pourrait lui permettre de retrouver l’Equipe de France dans l’optique du Mondial 2026. Sans que l’on sache si cet intérêt est réel ou pas, l’Olympique de Marseille a régulièrement été cité parmi les clubs qui s’intéressent de près à Paul Pogba. Une rumeur qui plaît beaucoup à Adrien Rabiot, interrogé à ce sujet après le succès de l’OM à Saint-Etienne et qui verrait d’un très bon oeil la venue à Marseille de son ancien coéquipier chez les Bleus.

🤩 Un milieu Rabiot/Pogba, ça vous tente ? 🇫🇷✨

🎙️ | Adrien Rabiot, buteur du soir, invite son ami Paul Pogba à rejoindre l'aventure marseillaise ! 🔥 #ASSEOM pic.twitter.com/pwYc4JtAxT — DAZN France (@DAZN_FR) December 8, 2024

« J'aimerais bien jouer avec Paul, on l'invite grandement à venir jouer à Marseille » a d’abord lancé sur DAZN le milieu de terrain olympien avant de poursuivre. « Ce qu'on est en train de mettre en place est très important, il y a une vraie dynamique, c'est très professionnel des joueurs jusqu'au coach en passant par la direction, il y a vraiment de l'ambition : s'il veut venir c'est avec grand plaisir ! » s’est enthousiasmé le gaucher de l’OM, auteur du but de l’ouverture du score et de forte belle manière sur la pelouse de Saint-Etienne ce dimanche soir. Reste maintenant à voir si Pablo Longoria, Mehdi Benatia et Roberto De Zerbi feront de Paul Pogba une priorité sur le marché des transferts cet hiver. On peut en douter car dans l’entrejeu, Marseille est déjà très bien fourni avec Rongier, Hojbjerg, Rabiot, Koné, Nadir ou encore Kondogbia. La venue de Paul Pogba ne sera peut-être donc pas érigée en priorité dans l’esprit du board marseillais.