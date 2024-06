OM ‍: De Zerbi fait un premier énorme cadeau

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Annoncé proche de l’Olympique de Marseille depuis plusieurs jours, l’entraîneur Roberto De Zerbi finalise son arrivée. Les deux parties règlent les derniers détails du contrat de l’Italien qui, cette fois, n’a pas demandé à inclure une clause de départ. Un signal positif pour le club phocéen.

Que les supporters de l’Olympique de Marseille se rassurent, Roberto De Zerbi ne compte pas fuir à la dernière minute. Il y a quelques semaines, le Portugais Paulo Fonseca puis son compatriote Sergio Conceição avaient fait patienter les dirigeants marseillais en vain. Mais l’ancien manager de Brighton montre une réelle volonté de s’engager. Si le club phocéen tarde à officialiser son arrivée, c’est uniquement pour des raisons administratives. Nos confrères de RMC indiquent que les avocats des deux parties terminent la rédaction du contrat.

Pas d'issue de secours pour Der Zerbi

L’opération prend du temps en raison des six millions d’euros à verser pour l’Olympique de Marseille, soit le montant de sa clause libératoire chez les Seagulls. Mais au sein du club phocéen, on assure qu’il n’y a « aucun problème et il sera l’entraîneur de l’OM ». L’Italien ne tardera pas à s’engager pour trois ans, non pas pour assurer son avenir financier, mais plutôt pour s’impliquer dans le projet sur le long terme. Le coach passé par le Shakhtar Donetsk et Sassuolo croit au plan présenté par le président Pablo Longoria et son conseiller Medhi Benatia.

Si l’arrivée de l'entraîneur italien Roberto De Zerbi sur le banc de l’OM ne fait pas de doute, le club olympien doit encore finaliser quelques détails avant de l'officialiser.https://t.co/2ufDyFfbMd — RMC Sport (@RMCsport) June 21, 2024

La preuve, contrairement à son précédent contrat avec Brighton, cette fois, Roberto De Zerbi n’a pas demandé à inclure une clause de départ dans son bail marseillais. Un signal positif pour le club phocéen qui privilégie la stabilité après les brefs passages de Jorge Sampaoli, Igor Tudor, Marcelino ou encore Jean-Louis Gasset. A noter aussi que le futur entraîneur olympien va débarquer avec sept personnes dans son staff technique (adjoints, analystes, préparateurs physiques…). Ce qui explique en partie le temps nécessaire pour rédiger les contrats de tous ces spécialistes.