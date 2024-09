Le PSG pleure de joie, il est parfait

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Luis Enrique est aux commandes du PSG depuis un an, et la direction du club de la capitale est ravie au point de se voir encore de longues années avec l'entraineur espagnol.

Même si la déception de l’élimination face à Dortmund en demi-finale de la Ligue des Champions a gâché la fin de la saison dernière, le parcours de Luis Enrique tout au long de la saison a été souligné de manière assez unanime. La fin d’exercice transparente de Kylian Mbappé a peut-être coûté cher au PSG, mais en attendant, l’entraineur espagnol a réussi son baptême du feu. A tel point que le club de la capitale a accru ses responsabilités cet été, lui confiant une partie du mercato et notamment la faculté à s’entendre avec Luis Campos, et a pouvoir dire non ou oui sur quelques pistes pour façonner son effectif au mieux.

Luis Enrique a embrassé le projet du PSG

Même s’il peut difficilement dire autre chose étant donnés les moyens mis par QSI pour lui faire une grosse équipe, Luis Enrique a avoué en ce début de saison qu’il était totalement satisfait par l’effectif qu’il avait à sa position. Avec moins de stars, plus de cohésion et de collectif, le nouveau PSG correspond aux valeurs prônées par le technicien espagnol. Et pour une fois à Paris, tout le monde marche dans le même sens à tel point que la prolongation de contrat de l’ancien coach du FC Barcelone et de la Roja, est bien partie pour une année supplémentaire et une autre avec option. Rien ne sera signé de manière imminente, mais le PSG est persuadé d’avoir trouvé la perle rare, sachant manier le vestiaire et la communication avec les médias sans concessions, tout en faisant prévaloir sa passion pour le jeu.

Pour Jonathan Johnson, journaliste pour CaughtOffside, le PSG ne compte surtout pas se séparer de « Lucho », qu’il met tout en haut de la liste des entraineurs qui se sont assis sur le banc du Parc des Princes. « La chose qui impressionne le plus, c’est sa facilité à avoir embrasser le nouveau projet du PSG de transformer le groupe en une équipe plus française, et plus jeune. La volonté de construire un avenir sans Mbappé a été soulignée, et Luis Enrique s’en trouve récompensé. Il y a peu de managers qui ont réussi à connaitre un tel succès. Peut-être qu’il tombera dans le piège et que sa tête sera coupée cet hiver, mais il semble parti pour être inscrit sur la durée, le plus convaincant depuis Thomas Tuchel. Le PSG est très content d’avoir trouvé un entraineur qui a envie de gagner, et qui prépare en même temps l’avenir. Il connait les attentes et sait gérer la pression », a livré Jonathan Johnson, persuadé que l’alchimie peut prendre cette saison même si, pour la première fois depuis longtemps, Paris va se présenter en Ligue des Champions sans une seule véritable star mondiale.