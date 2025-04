Luis Campos s'arrache au mercato, le PSG va devenir injouable

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Révélé il y a quelques jours par la presse italienne, l’intérêt du PSG pour Khephren Thuram se confirme. Luis Campos est à pied d’oeuvre pour tenter de faire aboutir le dossier de l’international français de la Juventus.

Cette saison, le Paris Saint-Germain dispose d’un milieu de terrain quatre étoiles, dont les plus grands clubs européens sont jaloux. Joao Neves, Vitinha et Fabian Ruiz forment un trio technique, complémentaire et performant y compris lorsque l’intensité monte d’un cran en Ligue des Champions sans compter que Warren Zaïre-Emery est récemment revenu de blessure pour apporter la concurrence chère à Luis Enrique. Idéalement, le coach espagnol aimerait toutefois compter un cinquième joueur de ce calibre dans l’entrejeu afin de disposer d’une solution de plus et de pouvoir faire tourner encore davantage son effectif.

Kolo Muani à la Juve, le PSG récupère Khephren Thuram https://t.co/X84em3vvoa — Foot01.com (@Foot01_com) March 26, 2025

Luis Campos est donc en quête d’un milieu de terrain entrant dans les critères de son entraîneur pour la saison prochaine. L’idée est de faire venir un joueur encore jeune, doté d’un gros potentiel et dont la qualité technique est déjà importante. Le site Tutto Juve en est convaincu, la cible n°1 de Luis Campos n’est autre que Khephren Thuram, ce qui confirme la tendance des derniers jours quant à l’intérêt du PSG pour l’international français (1 sélection) passé par Nice. Le média italien indique que les deux clubs entretiennent une excellente relation, comme l’a démontré l’accord trouvé cet hiver pour le prêt sans option d’achat de Randal Kolo Muani.

L'intérêt du PSG pour Khephren Thuram se confirme

Tutto Juve ajoute que Luis Campos pourrait justement se servir de l’intérêt de la Vieille Dame pour l’ex-attaquant de Francfort afin de négocier à un prix avantageux une possible arrivée de Khephren Thuram dans la capitale française. La tâche s’annonce toutefois périlleuse, pour ne pas dire impossible, les Bianconeri estimant pour l’instant que Thuram est « invendable », lui qui était titulaire pour la grande première d’Igor Tudor face au Genoa ce samedi (victoire 1-0). Tout dépendra néanmoins des résultats de la Juve d’ici la fin de la saison et de l’identité du futur entraîneur pour l’exercice à venir alors que Tudor a simplement signé un contrat expirant dès le 30 juin.