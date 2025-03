Le PSG part à Massy, le Qatar paie 1 milliard d'euros

Dans : PSG.

Révélé la semaine passée, l'intérêt du Paris Saint-Germain pour construire son nouveau stade à Massy se confirme. L'Emir du Qatar aurait donné son feu vert pour lancer ce projet pharaonique et donc quitter le Parc des Princes.

Les supporters du PSG vont devoir s'y faire, dans quelques années, ils seront obligés d'abandonner le Parc des Princes, car la mairie de Paris ayant refusé de vendre pour 38ME le stade de la porte de Saint-Cloud, les dirigeants qataris ont décidé qu'il était désormais temps de passer à l'action. Après avoir consulté et visité plusieurs sites, Victoriano Melero, directeur général des champions de France, s'est rendu le mois dernier à Doha afin de présenter le dossier de Massy, au sud-ouest de la région parisienne. Et le site L'essentiel de L'Echo révèle que Tamim ben Hamad Al Thani, l'émir du Qatar, a donné son accord pour que le chantier soit lancé et que le Paris Saint-Germain puisse s'installer dans son nouveau stade dans quelques années à Massy et nulle part ailleurs.

90.000 places pour le nouveau stade du PSG

Ce stade coûtera 1 milliard d'euros, entièrement payés par le Qatar, et il permettra d'accueillir 90.000 spectateurs, contre 47.000 pour le Parc des Princes. Et Denis Mayet, journaliste pour le média économique, révèle que tout est bouclé. « Ce n’est pas encore public, mais dans les faits, le PSG a choisi Massy pour construire son futur stade. La décision a été prise en interne par l’actionnaire qatari. Après des mois de consultations, de visites de terrains, de discussions politiques et de comparaisons stratégiques, Massy s’est imposée comme le site le plus solide, le plus lisible et le plus soutenu. L’annonce officielle n’a pas encore été faite, mais elle ne serait plus qu’une question de calendrier », explique le journaliste, qui précise que l'annonce officielle du Paris Saint-Germain devrait intervenir avant la fin de l'actuelle saison.

Comment vont réagir les supporters du PSG ?

Il va désormais falloir convaincre les supporters du PSG d'accepter de faire le déplacement jusqu'à Massy, situé à près de 30 kilomètres du centre-ville de Paris. Car le Parc des Princes est le coeur du Paris Saint-Germain depuis que le club existe, et le départ ne se passera probablement pas sans que cela fasse des étincelles. Déjà, sur les réseaux sociaux, les réactions à ce possible déménagement dans l'Essonne ne provoquent pas une vague d'enthousiasme, même si le passage à 90.000 places permettra d'avoir plus facilement des tickets, le Parc des Princes étant presque à 100% de taux d'occupation. « Je ne suis pas pour le PSG, mais sincèrement quelle tristesse, au final le vrai club dans Paris sera le PFC à terme. Très étrange comme choix. Je pense que le Parc représente beaucoup pour les fans du club », écrit Conkerax, chroniqueur sur Youtube aux 63k abonnés.