70 ME et du respect, ça rapporte gros au PSG

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Arrivé l’hiver dernier au Paris Saint-Germain en provenance du Napoli, Khvicha Kvaratskhelia s’est très rapidement adapté à l’exigence tactique de Luis Enrique. Il est d’ailleurs particulièrement heureux d’évoluer sous les ordre de l'Espagnol.

Lors du dernier mercato hivernal, le Paris Saint-Germain parvenait enfin à s’offrir Khvicha Kvaratskhelia. Après plusieurs mois de négociations avec l’entourage du joueur et, surtout, avec la direction du Napoli, le leader du championnat de France réussissait à mettre la main sur la star géorgienne pour un montant estimé à 70 millions d’euros. L’ailier de 24 ans n’aura pas mis bien longtemps à montrer toute l’étendue de son talent. S’il n’a pas encore des statistiques affolantes (2 buts, 2 passes décisives en 14 matchs toutes compétitions confondues), il fait preuve d’une technique quasi irréprochable et a un impact significatif sur l’excellente dynamique de son équipe. Présent en conférence de presse avec la Géorgie, Khvicha Kvaratskhelia en a profité pour donner son ressenti sur ses premiers pas à Paris.

« Maintenant, ma carrière est à Paris »

« Je suis très heureux au PSG. J’apprends beaucoup avec un entraîneur comme Luis Enrique. Il m’aide à progresser. Je suis très heureux au Paris Saint-Germain et, bien sûr, avec l’équipe nationale géorgienne. Là où on vous traite avec respect, on a forcément envie de donner le meilleur. L’Italie m’a accueilli chaleureusement et j’y ai vécu trois très belles années, maintenant ma carrière est à Paris », a déclaré Khvicha Kvaratskhelia devant les journalistes.

Quand on sait de quoi l’international géorgien est capable de faire, avec l’activité qu’il a sur un terrain, il ne fait aucun doute qu’il a déjà tout pour réussir avec le Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Un entraineur pour qui il a, d’ailleurs, un immense respect. De bon augure pour la suite.