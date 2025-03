Kolo Muani revit, le PSG n'en veut plus

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Arrivé en prêt cet hiver, Randal Kolo Muani a retrouvé le sourire à la Juventus Turin. Ses performances auraient pu susciter des interrogations au Paris Saint-Germain. Mais sans même attendre la fin de la saison, le club de la capitale a déjà exclu un retour de l’attaquant français.

Randal Kolo Muani pouvait difficilement conserver ce rythme. Après les cinq buts inscrits pour ses trois premiers matchs à la Juventus Turin, l’attaquant prêté sans option d’achat par le Paris Saint-Germain n’a plus retrouvé le chemin des filets. Peut-être parce que son équipe traverse une période difficile. Quoi qu’il soit, le Français de 26 ans continue de donner satisfaction à l’entraîneur Thiago Motta et à ses dirigeants.

🇫🇷 Sauf retournement de situation, Kolo Muani ne rejouera pas au PSG. Nos infos sur le dossier. https://t.co/Ads9YY528f@FabriceHawkins pic.twitter.com/2qfp7kLoDH — RMC Sport (@RMCsport) March 20, 2025

Ce n’est pas un hasard si les Bianconeri souhaitent déjà le conserver pour la saison prochaine. D’autant que la direction francilienne ne fera rien pour le retenir. En effet, nos confrères de RMC affirment que Randal Kolo Muani, sauf improbable revirement de situation, ne reviendra pas au Paris Saint-Germain cet été. On comprend que le club de la capitale a déjà fermé la porte à son attaquant sous contrat jusqu’en 2028. Rien de surprenant dans la mesure où l’international tricolore n’entrait plus dans les plans de Luis Enrique.

La Juve ne sera pas seule

L’entraîneur parisien ne l’estime pas compatible avec sa philosophie de jeu et l’avait mis à l’écart à plusieurs reprises avant son départ. Peu importe le niveau affiché dans les mois à venir, Randal Kolo Muani devra à nouveau se trouver une destination. Et rien ne garantit qu’il s’agira de la Juventus Turin dont l’actuel entraîneur Thiago Motta, largement impliqué dans sa venue cet hiver, n’est pas du tout certain de conserver son poste. On peut penser que d’autres clubs solliciteront le Paris Saint-Germain pour l’ancien Nantais recruté pour 90 millions d’euros (bonus compris) à l’été 2023.