PSG ‍: Le Qatar veut acheter un club historique en Espagne

Par Corentin Facy

Désireux de s’offrir un nouveau club en Europe, le Qatar a des vues sur Malaga, la formation espagnole étant considérée comme une excellente opportunité par les propriétaires du Paris Saint-Germain.

Propriétaire du PSG depuis 2011, le Qatar souhaite diversifier ses investissements dans le football mondial et étendre son pouvoir avec l’achat d’un ou plusieurs autres clubs. Des discussions ont été évoquées pour le rachat d’Eupen en Belgique, mais ce projet n’est pas le numéro un sur la liste de QSI. Et pour preuve, le très sérieux Ben Jacobs révèle sur son compte X que les dirigeants du Paris Saint-Germain sont actuellement sur le dossier de Malaga, club au passé glorieux, qui évolue actuellement en D2 espagnole.

🚨 QSI are exploring the potential acquisition of Malaga CF, as @MarkKleinmanSky called.



Malaga currently in the Spanish second division and are owned by Spanish hotel and real estate group BlueBay (49%) and Qatari businessman Abdullah Al Thani (51%). QSI looking to buy 100% of… pic.twitter.com/9GbyNg1ARY — Ben Jacobs (@JacobsBen) March 26, 2025

Le journaliste de Give me Sport explique que Malaga est actuellement détenu par le groupe hôtelier espagnol BlueBay à 49% et par l’homme d’affaires qatari Abdullah Al Thani à 51%. L’objectif du PSG et du Qatar est d’acheter 100% des parts du club, lequel est considéré comme une excellente opportunité par QSI en raison de « sa riche histoire footballistique et son fort potentiel ». La rénovation du stade, qui devrait accueillir des matchs de la Coupe du monde 2030 ainsi que le tout nouveau centre d’entraînement qui a vu le jour en 2023, sont autant d’atouts qui ont poussé les Qataris à se pencher sur ce dossier selon le journaliste anglais.

Le Qatar très intéressé par le rachat de Malaga

« QSI explore actuellement de nombreuses opportunités d’investissement en Europe mais également en Amérique » a de son côté fait savoir un porte-parole du Qatar à Ben Jacobs, sans en dire davantage sur un potentiel rachat du club de Malaga à court terme. Quatre fois champion de D2 espagnole dans son histoire, quart de finaliste de la Ligue des Champions en 2013 et habitué aux joutes de la première division, Malaga aspire clairement à retrouver le plus haut niveau du football espagnol et l’apport du Qatar serait assurément le bienvenu pour y parvenir. Reste maintenant à voir si ce dossier aboutira pour Nasser Al-Khelaïfi et pour l’Emir du Qatar, ou si d’autres opportunités seront finalement privilégiées par QSI dans les semaines et les mois à venir.