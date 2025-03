Le PSG vise un coup de génie pour Kolo Muani

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Cet hiver lors du marché des transferts, Randal Kolo Muani a pris la direction de la Juventus. L'international français est pour le moment prêté par le PSG dans le club transalpin.

Le PSG a fait des choix forts cet hiver lors du mercato. Luis Enrique voulait absolument que certains joueurs partent pour trouver du temps de jeu et se relancer loin du PSG. Marco Asensio a par exemple filé à Aston Villa quand Randal Kolo Muani est lui parti à la Juve. L'international français a commencé fort avec la Vieille Dame, même si ses dernières sorties ne sont pas des plus convaincantes. Toujours est-il que la Juve aimerait bien garder RKM la saison prochaine. C'est en tout cas un souhait fort de Thiago Motta. Problème, voilà l'entraineur des Piémontais en grand danger au vu des récents résultats de la Juve. Et s'il était remercié, c'est aussi l'avenir de Randal Kolo Muani qui changerait certainement.

Kolo Muani, un avenir en Premier League ?

Une situation dont aimerait profiter d'autres clubs, à l'image de Newcastle. Selon les informations de Calcio Mercato, les Magpies sont en effet très intéressés par le profil de l'attaquant tricolore. Il est même vu comme un remplaçant crédible à Alexander Isak, très courtisé en Europe. Newcastle a aussi dans ses petits papiers Hugo Ekitike et Viktor Gyokeres. En cas de vente de Isak, le club anglais n'aura pas de problèmes d'argent. Une belle offre pourrait convaincre le PSG de céder définitivement Randal Kolo Muani. D'après L'Equipe, le club de la capitale espère tirer près de 60 millions de la vente de l'ancien Nantais. En attendant d'en savoir plus sur son avenir, l'attaquant de 26 ans devra terminer sa saison avec la Juve de la meilleure des manières. La Vieille Dame est 5e de Serie A après 29 journées disputées.