Le PSG a un problème, il s'en moque

L'avenir de Gianluigi Donnarumma au PSG n'est pas assuré tout comme celui de son remplaçant Matvey Safonov. Le Russe ne pourra pas rester si les Parisiens veulent recruter l'Ukrainien Zabarnyi. En quête d'un numéro 2 dans les cages, Paris a pris un râteau à Barcelone.

Même s'il a été héroïque à Liverpool, Gianluigi Donnarumma ne fait pas l'unanimité au Paris Saint-Germain. Sa fébrilité sur les coups de pied arrêtés, sur les relances et ses buts encaissés sur des frappes anodines irritent certains supporters parisiens. Cependant, difficile de ne pas l'aligner dans le onze de départ au vu de sa supériorité sur Matvey Safonov. Le Russe a un niveau correct mais il n'a pas bousculé la hiérarchie lors de ses titularisations. Le PSG n'est pas tenté de miser plus sur lui d'autant qu'il pourrait être forcé de s'en séparer l'été prochain. En effet, le club parisien lorgne sur le défenseur ukrainien Ilya Zabarnyi.

Révélation de la Premier League sous le maillot de Bournemouth, il n'acceptera jamais de rejoindre Paris pour côtoyer un Russe dans son équipe. Le PSG est donc en quête d'un nouveau gardien et il avait trouvé la perle rare à l'Espanyol Barcelone selon les informations d'El Nacional. En effet, la direction parisienne a pris contact avec Joan Garcia. Le portier de 23 ans est l'une des révélations en Liga cette saison, faisant partie des meilleurs à son poste en Espagne.

Espanyol's Joan Garcia is the only goalkeeper to make 100 saves in LaLiga this season.



A lot of sides will be chasing him in the summer. 🧤 pic.twitter.com/jXwl7DC5Zr