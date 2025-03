30 ME pour Jeremy Monga, le PSG déclare la guerre à City

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A seulement 15 ans, le jeune attaquant Jeremy Monga s’est déjà fait un nom en Europe, tout du moins chez les scouts des plus grands clubs. La preuve, le PSG et Manchester City le suivent de très près.

Ailier gauche anglais de seulement 15 ans, Jeremy Monga fait ses classes dans son club formateur de Leicester. International anglais des moins de 16 ans, l’attaquant des Foxes a inscrit 3 buts et délivré 6 passes décisives depuis le début de la saison, en jouant principalement dans un championnat U18. Déjà surclassé, l’attaquant britannique est clairement au-dessus du lot pour son âge, et ses performances ainsi que sa précocité n’ont pas échappé aux plus grands clubs européens.

A en croire les informations du site Fichajes, deux cadors sont déjà sur les rangs pour s’attacher les services du jeune attaquant… dont le Paris Saint-Germain. Rien de vraiment surprenant quand on sait à quel point Luis Campos adore ce genre de dossier, comme il l’a déjà prouvé dans le passé en allant chercher des joueurs totalement méconnus dans des championnats de jeunes à l’instar par exemple de Fabinho ou encore de Bernardo Silva. Mais pour s’offrir la pépite de Leicester, le PSG et Manchester City vont devoir payer un prix à peine croyable pour un joueur n’ayant encore jamais joué en professionnels.

Le PSG et Manchester City courtisent Jeremy Monga

Et pour cause, le média espagnol révèle que Leicester a fixé le prix de sa pépite anglaise à 30 millions d’euros. Un prix volontairement haut et dissuasif puisque l’objectif de Leicester est avant tout de conserver le joueur afin de le faire grandir à son rythme et de l’intégrer à l’équipe professionnelle d’ici un ou deux ans. Mais pour Jeremy Monga, l’heure sera bientôt au choix car le PSG et Manchester City sont bien décidés à accélérer pour s’offrir ses services au plus vite. Une menace que Leicester ne voit pas d’un très bon oeil, d’autant que les dirigeants des Foxes se savent en position inconfortable avec la relégation à venir de leur équipe première en Championship à la fin de la saison.