Un futur Parc des Princes dévoilé, le PSG ne se déplace pas

Faute de trouver un accord avec Anne Hidalgo et la mairie de Paris pour acquérir le Parc des Princes, Nasser Al-Khelaifi semble avoir décidé que cette fois, il ne fallait plus attendre. Et un premier dossier vient de dégainer une proposition au PSG.

Anne Hidalgo l'a confirmé cette semaine à Mohamed Bouhafsi sur France 5, tant qu'elle serait maire de Paris, donc jusqu'en 2026, le Parc des Princes ne sera pas vendu au Paris Saint-Germain. Une position ferme que le PSG connaît de longue date et qui a même incité le PSG à lancer des négociations avec différentes villes d'Ile-de-France. Même si les supporters parisiens ne veulent pas encore croire qu'il faudra dire adieu au stade de la porte de Saint-Cloud, le club de la capitale a étudié plusieurs pistes et l'une vient de se concrétiser.

En effet, Le Parisien révèle que la ville d'Aulnay-sur-Bois a désormais une maquette de ce possible nouveau stade qui serait construit sur les anciens terrains de PSA à Aulnay et a déjà de nombreux moyens de transport pour rejoindre le site. Outre ce stade, il y aura également « une Arena, un campus et des terrains d’entraînement, un centre médical, un centre d’affaires, des hébergements, un parking en silo, des boutiques… ». Sur le papier, tout semble coller avec les désirs du Paris Saint-Germain, oui mais...

Car Alexandre Arlot, journaliste qui travaille sur ce dossier du futur stade du Paris Saint-Germain, l'avoue, parmi les sites ciblés par le PSG, celui d'Aulnay-sous-Bois n'a jamais reçu la visite d'une délégation des champions de France, contrairement à Ris-Orangis et Massy, également cités. Pas de quoi déprimer le maire de la commune, qui a déjà contacté Nasser Al-Khelaifi et a donc lancé une étude d'implantation avec une première maquette virtuelle (notre photo). Espérant que le patron du PSG fera le déplacement pour voir tout cela sur le terrain, Bruno Beschizza, maire Les Républicains d'Aulnay, affiche une vraie confiance. « J’essaye de rendre le dossier le plus objectif possible. Il s’agit d’une candidature technique, pas politique, avec des atouts sérieux. On n’a rien à perdre », a fait savoir l'élu.