Comment battre le PSG, Luis Enrique briefe Aston Villa

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

A l’approche du quart de finale aller de Ligue des Champions contre Aston Villa, l’entraîneur du Paris Saint-Germain Luis Enrique a souligné le point faible de son équipe. Un bon tuyau pour les Villans.

Au moment d’analyser son futur adversaire en Ligue des Champions, Unai Emery ne trouvera pas beaucoup de faiblesses. Le manager d’Aston Villa et son staff technique se concentreront peut-être sur les difficultés du Paris Saint-Germain dans les airs. Face à Dunkerque (2-4) mardi en Coupe de France, les Parisiens ont encaissé deux buts après des duels aériens perdus. Interrogé à ce sujet, Luis Enrique assume totalement ce point faible.

« C’est le football ! Quand on marque quatre buts, cela arrive à toutes les équipes de prendre des buts, a dédramatisé le coach du PSG. Pour moi ce n'est pas un but inquiétant. Oui, il y a une erreur de position mais ça se corrige individuellement. Dans le football, Il y a tout un tas de situations défensives et offensives que l’on essaye de contrôler. On sait tous qu'on n’est pas une équipe qui défend de manière sensationnelle sur coups de pied arrêtés. Le profil des joueurs que je choisis n'est pas uniquement dédié à cela. On peut se couvrir les pieds ou la tête. Je préfère avoir une équipe offensive. »

Le nouveau Zidane n'existe pas

« La plupart de mes joueurs ne sont pas grands, c'est vrai, et on peut souffrir sur les corners, a confirmé Luis Enrique. Mais il n'existe pas de joueur d'un mètre 90 qui sache défendre de la tête et jouer comme Vitinha avec le ballon au sol. Nous ne sommes pas parfaits, nous allons souffrir. Il peut y avoir des inattentions individuelles. C'est une constante dans ma carrière d'entraîneur. Il y a des choses à corriger. J’adorerais avoir des joueurs qui font 2 mètres et qui jouent comme Vitinha, mais cela n’existe pas. Il y avait Zidane, mais il est déjà à la retraite. » Un défi à relever pour Luis Campos cet été ?