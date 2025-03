PSG ‍: Asencio, Huijsen... Luis Enrique a trouvé plus fort

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Désireux de trouver un nouveau défenseur central pour la saison prochaine. Le Paris Saint-Germain a proposé plusieurs profils à Luis Enrique. Oubliez Raul Asencio ou Dean Huijsen, l’entraineur parisien a trouvé beaucoup plus fort.

Ce n’est plus un secret pour personne : le Paris Saint-Germain cherche activement à se renforcer dans le secteur défensif. De nombreux noms sont déjà parus dans la presse, mais Luis Enrique a une idée bien précise de la recrue qu’il espère avoir dans son effectif pour la saison prochaine. Selon les informations de la presse italienne, Luis Campos veut offrir Mario Gila (Lazio Rome) à son entraineur, au lieu de joueurs comme Raul Asencio ou Dean Huijsen, eux aussi liés par des rumeurs au club de la capitale. Toutefois, il va falloir se dépatouiller d’un certain nombre de barricades avant de pouvoir conclure un tel dossier.

Luis Enrique pense à international espagnol

Luis Enrique et Luis Campos ont fait leur choix : Mario Gila correspond beaucoup plus aux attentes du Paris Saint-Germain et il doit être recruté l’été prochain, indique la Gazzetta dello Sport. Avant cela, plusieurs facteurs sont toutefois à prendre en compte. D’abord, la situation contractuelle du joueur. Pour le moment, le Real Madrid, son club formateur, dispose encore de 50% de ses droits, lesquels avaient été négociés lors de son départ pour 8 millions d’euros à la Lazio en 2022. Ainsi, les Merengue ont l’opportunité de le recruter moitié moins cher l’été prochain.

Mais ce n’est pas tout. Les excellentes performances de Mario Gila et sa récente convocation en sélection (pour remplacer Pau Cubarsí) font de lui un joueur convoité. Hormis Paris, le Bayern Munich et Manchester City sont également très intéressés à l’idée de le recruter. Ces deux écuries majeures du football européen ont grandement besoin d’un nouveau défenseur central, la concurrence pourrait donc être très rude pour le Paris Saint-Germain. Pour l’heure, Mario Gila est estimé à 28 millions d’euros par Transfermarkt et sa cote ne fait que grimper. La Lazio compte bien en profiter pour récupérer le plus possible sur un joueur sous contrat jusqu'en juin 2027.