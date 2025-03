Rabiot touché, Mbappé veut de grosses sanctions contre le PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Ciblé par des banderoles insultantes lors du Classique dimanche dernier, Adrien Rabiot a reçu le soutien de Kylian Mbappé en équipe de France. Le capitaine des Bleus a condamné le comportement des supporters du Paris Saint-Germain.

L’affaire étant liée au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé aurait pu prendre des pincettes. Mais en conférence de presse ce mercredi, l’attaquant de l’équipe de France s’est mouillé sur le cas Adrien Rabiot. Le capitaine des Bleus ne s’est pas contenté de soutenir son coéquipier en sélection. Choqué, le joueur du Real Madrid a surtout condamné les banderoles contre le Marseillais déployées dimanche au Parc des Princes.

🗣️ Kylian Mbappé sur les banderoles anti-Rabiot au Parc des Princes : "Je ne comprends pas cette fâcheuse manie qu'ont les gens de parler des familles. Que ça serve d'exemple pour tous les stades, il y en a un peu marre. On aime vanner mais il y a des limites à ne pas franchir." pic.twitter.com/e4eTN6eTvT — RMC Sport (@RMCsport) March 19, 2025

« J'ai échangé avec Adrien, c'est vrai qu'il est quand même touché, a témoigné Kylian Mbappé. Ce n'est pas évident d'être dans ce genre de situation, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ce que ça fait. Maintenant, moi, je ne comprends pas. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, et ça va au-delà de l'épisode Adrien Rabiot et du Paris Saint-Germain. C'est valable dans pas mal de stades puisque ça a été le cas avec Bradley (Barcola) à Lyon. Je ne comprends pas pourquoi, quand vous avez un problème avec un joueur, vous parlez de sa famille. Je ne comprends pas ce truc. »

« Sa famille ne joue pas, chaque joueur fait ses choix, a ses propres décisions. Donc cette fâcheuse manie qu'ont les gens de parler des familles des gens dans les stades, moi je ne comprends pas du tout, a critiqué l’ancien Parisien. Venir parler de la mère, du père, du frère de quelqu'un alors que ce sont ses propres décisions… Si tu fais un mauvais article, je ne vais pas parler de ta femme, de ta fille, de ton père… Je trouve ça ridicule. »

Mbappé ne vise pas que le PSG

« C'était dur, ce ne sont pas des choses que l'on veut voir et ce ne sont pas des choses seulement vues au Parc des Princes. Ce sont des choses que l'on voit de plus en plus souvent dans les stades, a précisé le Merengue. Là c'était au Parc dans un Classique donc ça fait plus parler. J'espère que ça va faire bouger les choses dans tous les stades. Si c'est pour ne sanctionner que ça et laisser passer tous les autres, non. J'espère que ça va servir d'exemple pour tous les stades parce qu'il y en a un peu marre. »

« Je pense qu'on peut accepter pas mal de choses mais il y a des limites à ne pas franchir. Je n'ai aucun problème s'il y a de la vanne, nous on aime vanner, s'il y a des jeux de mot, même parfois des choses un peu dures sur le joueur, ça fait partie de notre métier d'accepter ce genre de choses. Mais je pense que quand vous dépassez les limites de la famille, s'en prendre à certains problèmes familiaux, c'est une limite qui est franchie et ce sont des choses que l'on ne veut pas voir », a conclu Kylian Mbappé avec autorité.