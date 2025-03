PSG ‍: Bertrand Latour retourne brutalement sa veste

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le journaliste de Canal+ n'a jamais été tendre avec Luis Enrique et le Paris Saint-Germain. Mais désormais, Bertrand Latour admet être convaincu que le PSG est dans le vrai.

Champion de France en titre et leader du classement de Ligue 1 avec 21 points d'avance sur l'AS Monaco, le Paris Saint-Germain peut légitimement penser à finir la saison nationale sans une seule défaite. Un incroyable challenge à l'occasion d'une saison que tout le monde annonçait compliquée après le départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid. Sans son meilleur buteur, le PSG était promis à bien des tourments, et Bertrand Latour n'était pas le dernier à promettre une année tendue pour Paris, le journaliste du Canal Football Club n'étant pas non plus un grand fan de Luis Enrique.

Mais, là où d'autres seraient restés sur leurs positions afin de ne pas reconnaître qu'ils ont eu tort, Bertrand Latour a reconnu que ce Paris Saint-Germain là lui faisait une énorme impression, et qu'il était persuadé qu'effectivement, Ousmane Dembélé et ses coéquipiers pouvaient finir avec zéro défaite au compteur en Ligue 1. S'exprimant dans l'émission vedette de Canal+, Bertrand Latour a admis s'être fourvoyé dans le passé au sujet du PSG.

🔥 Le PSG pourrait ENTRER sur cette magnifique carte en fin de saison et devenir le premier club français à le faire..!



Si votre club est présent sur cette carte c'est qu'il fait partie des seuls clubs du Top 5 européen qui ont réussis à terminer une saison INVAINCU !



✍️ Le PSG… pic.twitter.com/L4z5NxZPhS — Météo Foot Maps Infos & Stats (@MeteoFootMaps) March 19, 2025

« Ils sont largement au-dessus des autres, et même quand ils ratent une mi-temps comme c’était le cas à Saint-Etienne, ils ont une telle marge derrière qu’ils peuvent en marquer six. Je suis vraiment ébloui par ce qu’ils font sincèrement. Jamais, j’aurais imaginé en début de saison que le PSG serait capable de faire ça. J’avais des doutes pour l’après-Mbappé, mais il nous paraît loin le moment où on doutait que le Paris SG sans sa star et ses 40 buts soit en capacité d’avoir de la marge. Mais là, ce n’est même plus de la marge, puisqu’on se demande s’ils vont perdre un match dans l’année. Grand mérite à eux, il y a une exigence portée par l’entraîneur qui est tellement énorme que je ne les vois plus faire un faux-pas », a reconnu le journaliste alors que le Paris Saint-Germain tentera mardi à Lille, contre Dunkerque, de se qualifier pour la finale de la Coupe de France.