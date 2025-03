Dembélé, des Rolex, des Patex et bientôt le Ballon d'Or

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Elu homme du match lors de la victoire du PSG contre l'OM (3-1), Ousmane Dembélé a atteint dimanche soir la barre des 30 buts toutes compétitions confondues. L'attaquant parisien est en route pour tout rafler cette saison.

Quelques jours seulement après un but entré dans l'histoire du Paris Saint-Germain à Anfield, Ousmane Dembélé a ouvert le bal dans le classique de Ligue 1 face à l'Olympique de Marseille. Et ce but était tout sauf anodin puisque c'était le 30e toutes compétitions confondues pour l'international tricolore, qui va retrouver l'équipe de France ce lundi à Clairefontaine. Une barre dont on sait qu'elle n'était pas symbolique, puisque Dembouz attend des désormais des cadeaux. « J’ai un défi avec mes amis. Il y a quelque chose à gagner en plus. Des Patek et des Rolex (Ndlr : des montres de luxe) Donc j’espère que je vais mettre beaucoup de buts », avait confié le buteur parisien au début de l'année. Et c'était donc le palier de 30 buts qui était fixé. Mais si Ousmane Dembélé va donc avoir des cadeaux de luxe, il doit également penser à un cadeau en or massif.

Dembélé en route vers le Ballon d'Or

Car c'est évident, et si le Paris Saint-Germain va loin en Ligue des champions et les Bleus en Ligue des Nations, alors Ousmane Dembélé est un candidat très sérieux au Ballon d'Or 2025. Dans Le Parisien, le sujet est directement abordé. « Ce petit surhomme de chemin pourrait bien le conduire dans quelques mois à postuler clairement pour le Ballon d’or. Mais ceci est une autre histoire », avouent nos confrères franciliens, tandis que dans L'Equipe, on admet que l'attaquant français du PSG est sur une autre planète cette saison. « L’ancien Barcelonais marche sur l’eau pour le plus grand bonheur de son club. Il a inscrit 22 buts depuis le 1er janvier, soit deux par semaines en moyenne. C’est au moins cinq de plus que tout autre joueur sur la période parmi ceux qui évoluent dans le top 5 européen », constate Arnaud Hermant.

En effet, dans le Big Five, Ousmane Dembélé est premier au classement des buteurs en 2025 avec ses 22 buts loin devant...Kylian Mbappé qui a marqué à 22 reprises cette année. A la troisième place sur ce podium, on trouve Mohamed Salah, Harry Kane, Robert Lewandowski et Serhou Guirassy, rien que ça, avec « seulement » 12 buts. Pour l'instant, et dans le secteur offensif souvent privilégié par le Ballon d'Or, il y a Dembélé et les autres. A lui de finir le travail avec le Paris Saint-Germain, mais également avec l'équipe de France à commencer par les deux matchs que les Bleus vont jouer contre la Croatie et que le PSG va regarder avec une petite angoisse quand même. Tout va très bien à Paris, pourvu que ça dure.