Donnarumma et le PSG, l'accord tant attendu enfin trouvé ‍!

Par Corentin Facy

La prolongation de Gianluigi Donnarumma au PSG ne fait presque aucun doute à présent, un accord ayant quasiment été trouvé entre les deux parties.

Depuis plusieurs mois, des discussions se tiennent entre le Paris Saint-Germain et Gianluigi Donnarumma pour une éventuelle prolongation du gardien italien dans la capitale. L’actuel leader de la Ligue 1 a bouclé il y a quelques semaines les prolongations de Vitinha, Nuno Mendes ou encore Hakimi. Mais les prestations moyennes de Donnarumma lors de la phase de classement de la Ligue des Champions avaient poussé le PSG à temporiser le concernant. Touché dans son orgueil, l’ex-gardien de l’AC Milan a mis tout le monde d’accord face à Liverpool en sortant une prestation parfaite à Anfield.

Le doute n’est désormais plus permis dans les rangs parisiens selon le compte insider PSG Inside Actu, qui révèle que le Paris Saint-Germain a fait le choix de continuer avec Gianluigi Donnarumma pour les années à venir. La prolongation de l’Italien est désormais imminente, le club parisien étant « pleinement satisfait » du champion d’Europe italien. Les discussions entre le club et l’entourage du joueur sont à présent « sur la bonne voie » et une officialisation de sa prolongation jusqu’en 2029 a de fortes chances d’intervenir avant la fin de la saison.

Donnarumma était convoité, le PSG le blinde

Un geste fort de la part du PSG, qui se met également à l’abris de l’intérêts de plusieurs gros clubs européens. Ces derniers jours, Gianluigi Donnarumma a effectivement été cité dans le viseur de cadors anglais mais surtout du Bayern Munich, qui prépare activement la succession de Manuel Nuer. Avec la prolongation de « Gigio », le PSG s’assure donc la présence dans son effectif d’un gardien souvent critiqué, mais qui a aussi prouvé sa capacité à se sublimer dans certains grands rendez-vous et dont l’expérience n’est pas négligeable dans un effectif considérablement rajeuni ces dernières années.