PSG ‍: Le Parc des Princes sauvé grâce aux écolos ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Nasser Al-Khelaifi va annoncer avant la fin de la saison ce qu'il adviendra du futur stade du Paris Saint-Germain, si le PSG quitte le Parc des Princes. Mais le président parisien sait où se situe le principal danger.

Ce samedi, les supporters parisiens auront probablement l'occasion de fêter le titre de champion de France au Parc des Princes, mais dans tous les esprits, il y aura évidemment des questions sur l'avenir du stade de la Porte de Saint-Cloud. Alors qu'il y a deux semaines, le Paris Saint-Germain semblait devoir se déplacer vers Massy pour installer un stade moderne de 90.000 places financé à hauteur d'un milliard d'euros par le Qatar, les cartes paraissent être rebattues. La seule chose certaine, c'est que le Paris Saint-Germain devrait indiquer son choix d'ici à la fin du Championnat, une fois que l'Emir du Qatar aura validé l'opération. Mais comme l'indique RMC, du côté du PSG, on sait déjà que des ennemis rôdent dans cette opération gigantesque.

Le PSG sait que le dossier ne sera pas simple

Ce danger ne vient pas de la mairie de Paris, où Anne Hidalgo refuse fermement de vendre le Parc des Princes au PSG, mais des associations écologistes qui sont toutes déjà au taquet pour bondir dès que le club de la capitale aura fait son choix. « Sondés par RMC, plusieurs associations écologistes regardent de près l’avancée de ce dossier et notamment les zones choisies pour construire le futur stade », précise notre confrère. Autrement dit, ces associations s'opposeront de toutes leurs forces au futur site choisi par le Paris Saint-Germain, ce qui annonce des recours et des actions à même de faire très longuement traîner la construction et donc l'entrée du PSG dans son futur stade. Interrogé sur ce dossier, Jean-Michel Aulas avait reconnu que de sa propre expérience avec le Groupama Stadium, le club de la capitale doit s'attendre à une très longue bataille juridique face à des associations écologistes très motivées.

« C’est le problème de la France. Les règles, les commissions, et les autorisations administratives sont hyperdéveloppées. Trop. La construction d’un stade est complexe et demande des autorisations en cascade sur le plan local (...) J’ai connu 115 procédures pour le stade de Lyon. Cela allait des procédures administratives simples, aux appels et même jusqu’à la Cour de cassation », rappelait l'ancien patron de l'Olympique Lyonnais dans Le Parisien. Les avocats du Paris Saint-Germain savent à quoi s'attendre, même si les dirigeants qataris n'ont pas l'intention d'attendre des siècles avant de déménager. Tandis que les plus optimistes évoquent cinq ans pour s'installer dans ce futur stade, à Massy ou ailleurs, d'autres voix évoquent plutôt 10 ans et même plus.