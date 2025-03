Xavi Simons les rend fous, le PSG a roulé l'Allemagne

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Xavi Simons a définitivement quitté le PSG en janvier dernier pour s'engager avec Leipzig contre un chèque de 80 millions d'euros. Mais le prodige néerlandais commence à agacer en Allemagne.

L'été dernier, le PSG n'était pas contre l'idée de faire revenir Xavi Simons. Mais le joueur batave voulait des garanties de jeu que Luis Enrique ne pouvait pas lui donner. De ce fait, Simons a préféré continuer à Leipzig. Et en janvier dernier, il a été définitivement transféré dans l'écurie allemande contre un chèque de 80 millions d'euros. Une bonne affaire pour toutes les parties, surtout le Paris Saint-Germain. Car Xavi Simons peine de plus en plus à convaincre en Allemagne. Surtout, c'est son comportement qui commence à lui jouer des tours. Ce ne sont pas les dernières informations de Bild qui prouveront le contraire.

Xavi Simons agace fortement

Selon le média allemand, Xavi Simons aurait une attitude arrogante et imperméable aux conseils et critiques. Même ses coéquipiers en auraient gros sur le coeur le concernant, eux qui ne tolèreraient plus ses manières. « Il n’influence pas les matchs et devient de plus en plus un facteur d'incertitude, responsable de buts encaissés. Ses coéquipiers le sentent et cela provoque des troubles dans le vestiaire. Simons se considère comme le titulaire incontesté. Sa confiance en lui fait qu'il est difficile de lui donner des conseils et des avertissements. Et de plus en plus souvent, il fait ce qu'il veut. Lui et sa vaste équipe de conseillers acceptent ou refusent des propositions en dehors des entraînements et des matches, par exemple en termes de médias ou de sponsoring, à leur guise. Simons n'est pas le visage attendu du club, ni en tant que joueur ni en tant qu'ambassadeur », précise le média allemand. Cette saison avec Leipzig, Simons planté 7 buts et délivré 4 passes décisives en 24 matchs toutes compétitions confondues. S'il continue son petit jeu, il ne serait pas étonnant de le voir quitter le navire prochainement.