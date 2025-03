PSG ‍: Luis Campos a trouvé le défenseur parfait en Turquie

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Dans la continuité de sa politique de recrutement axée sur des jeunes joueurs à fort potentiel, le Paris Saint-Germain a supervisé la pépite turque Yusuf Akçiçek. Le défenseur central du Fenerbahçe est sous contrat jusqu’en juin 2028.

Ce n’est désormais plus un secret pour personne : le Paris Saint-Germain a complètement changé de fusil d’épaule concernant ses méthodes de recrutement. Depuis l’arrivée de Luis Campos en tant que conseiller sportif, le club Rouge et Bleu ne vise plus exclusivement des grandes stars mondiales du football. L’idée est d’agrémenter l’effectif de jeunes pépites qui disposent d’un potentiel immense à exploiter. C’est en ce sens que sont arrivés des joueurs comme João Neves, Désiré Doué, Willian Pacho ou Bradley Barcola. Force est donc de constater que le PSG n’en a pas fini avec cette politique de recrutement, puisque le club a envoyé ses scouts observer le jeune Yusuf Akçiçek.

Paris cherche un nouveau défenseur

Une star mexicaine au PSG, il déballe tout ! https://t.co/eYzhA5QgXz — Foot01.com (@Foot01_com) March 19, 2025

A la recherche d’un nouveau défenseur central depuis plusieurs mois, le Paris Saint-Germain n’a pas encore d’idée arrêtée concernant l’identité de sa future recrue. Malgré tout, la direction sportive a déjà supervisé un bon nombre de jeunes joueurs. Le dernier en date ? Yusuf Akçiçek, 19 ans, défenseur central du Fenerbahçe. En effet, selon les informations de Transfer Feed, Pierre Reynaud, le responsable du recrutement parisien, a manifesté un vif intérêt pour la pépite turque. À plusieurs reprises, des scouts ont été envoyés par le club de la capitale pour scruter sous tous ses angles celui qui vient d’être appelé pour la première fois en sélection nationale.

Le Paris Saint-Germain sait qu’il va toutefois devoir faire face à une grosse concurrence sur le dossier. D’autres cadors européens, tels que le Bayern Munich, ont également fait part de leur intérêt pour le joueur. Auteur de 16 matchs toutes compétitions confondues cette saison, dont 7 en Ligue Europa, Yusuf Akçiçek a inscrit 2 buts et délivré 1 passe décisive. Surtout, il sort régulièrement des prestations XXL, à l’instar du dernier match face aux Glasgow Rangers. Evalué aujourd’hui à 150 000€ par le site spécialisé Transfermarkt, il est une opportunité abordable pour le PSG, même après négociations.