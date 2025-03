Van Dijk au PSG, coup de génie à Anfield

Dans : PSG.

Quelques minutes après l’élimination de Liverpool de la Ligue des champions par le Paris Saint-Germain, Virgil Van Dijk a été aperçu dans le tunnel d’Anfield discutant avec Nasser al-Khelaïfi et Luis Campos. De quoi relancer des rumeurs sur une signature ?

Avant de fouler la pelouse d’Anfield, les joueurs du Paris Saint-Germain savaient qu’ils seraient scrutés. La prestation XXL du match aller à laquelle il ne manquait que le but a permis d’entrouvrir les portes d’une qualification. Mais pour la valider, il fallait aller s’imposer à Liverpool. Au bout du suspens, les hommes de Luis Enrique l’ont emporté et se sont qualifiés pour la suite de la compétition. Une élimination laisse un goût amer aux supporters des Reds. Mais ce n’est pas le seul événement de la soirée qui a de quoi les agacer. En effet, Virgil Van Dijk, capitaine du club de la Mersey, a été aperçu dans le tunnel d’Anfield en train de discuter avec Luis Campos et Nasser al-Khelaïfi. Forcément, les rumeurs envoyant le Néerlandais au Paris Saint-Germain ressurgissent.

Van Dijk au PSG, la rumeur est relancée

« Bravo au PSG, ils ont été très bons sur les deux matchs. Ils ont la qualité pour faire mal à n'importe quel adversaire, leurs attaquants sont très dangereux et directs. Leur entraîneur Luis Enrique en a fait une très bonne équipe », a déclaré Virgil Van Dijk au micro de Canal+ à l’issue de la rencontre. Une sortie qui précède sa longue discussion avec les deux hommes forts du Paris Saint-Germain. Des images qui ne plaisent évidemment pas aux supporters des Reds et qui relancent les rumeurs.

A 33 ans, le capitaine de Liverpool n’a toujours pas prolongé son contrat, lequel prendra fin à l’issue le saison. Faut-il croire que les dirigeants parisiens placent déjà leurs pions ? L’avenir le dira, mais la signature de l'international néerlandais pourrait apporter de l'expérience à la défense parisienne et surtout une solidité dans le jeu aérien, ce qui fait encore parfois défaut à l'équipe de Luis Enrique.