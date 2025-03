PSG ‍: Pacho cambriolé, la vérité est bien plus drôle

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Mercredi soir, Le Parisien révélait que le défenseur parisien Willian Pacho avait été victime d’une tentative de cambriolage à son domicile. Une information pas totalement exacte d’après les derniers échos.

En très grande forme avec le Paris Saint-Germain depuis plusieurs mois, Willian Pacho a logiquement été sélectionné avec l’Equateur. Le moment choisi par des cambrioleurs pour s’introduire à son domicile, selon les informations communiquées mercredi soir par Le Parisien. Le quotidien francilien expliquait ces dernières heures que des malfaiteurs ont brisé une vitre du domicile du joueur afin d’y pénétrer, mais que la femme de Willian Pacho a appelé la police, ce qui aurait fait fuir les cambrioleurs sans qu’il n’aient le temps de voler quoi que ce soit. Ce scénario n’aurait pas été surprenant, puisque ce genre d’évènement est malheureusement courant pour les footballeurs.

Fausse alerte chez Willian Pacho ?

🚨INFO LA SOURCE | Contrairement à ce qui a pu sortir, Pacho ne s’est pas fait cambriolé, pas de tentative d’effraction. Juste un tableau qui est tombé, et qui a déclenché l’alarme. Tout va bien #PSG pic.twitter.com/jX23146eyk — La Source Parisienne (@lasource75006) March 19, 2025

Mais d’après le compte spécialisé La Source Parisienne, rien de tout cela ne s’est finalement produit. « Contrairement à ce qui a pu sortir, Pacho ne s’est pas fait cambriolé, pas de tentative d’effraction » explique le média généralement bien informé sur X, avant de conclure. « Juste un tableau qui est tombé, et qui a déclenché l’alarme. Tout va bien » a publié le compte spécialisé sur les réseaux sociaux. Un démenti aussi drôle qu’inattendu mais surtout une excellente nouvelle pour Willian Pacho, pour qui il aurait évidemment été très gênant de savoir sa famille en danger pendant une trêve internationale qui l’envoie à des milliers de kilomètres en Amérique du Sud. Pour rappel, il y a moins d’un an, c’est Gianluigi Donnarumma qui avait été victime d’un violent cambriolage avec séquestration, et le préjudice s’était élevé à un demi-million d’euros. Depuis, le PSG se veut plus prudent que jamais avec la sécurité de ses joueurs.