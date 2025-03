PSG ‍: Complément d’enquête est un flop, Al-Khelaïfi se marre

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Décrit dans un portrait particulièrement négatif, Nasser Al-Khelaïfi n’a évidemment pas apprécié l’émission « Complément d’enquête » diffusée jeudi soir sur France 2. Le président du Paris Saint-Germain s’étonne tout de même du contenu du documentaire pas si compromettant.

L’audience réalisée par France 2 montre à quel point le programme était attendu. Jeudi en deuxième partie de soirée, 718 000 téléspectateurs ont regardé « Complément d’enquête », soit le meilleur score de l’émission cette saison. Il faut dire que le documentaire consacré à Nasser Al-Khelaïfi avait bénéficié d’une énorme publicité. Quelques jours avant sa diffusion, les images d’une réunion entre présidents de Ligue 1 avaient été publiées.

Al-Khelaïfi presque rassuré

Une vidéo peu flatteuse pour le patron du Paris Saint-Germain aperçu en train d’intimider ses homologues dont John Textor et Joseph Oughourlian. Et ce n’est pas le seul passage négatif pour le Qatari. L’émission de France Télévisions revient également sur le traitement infligé à son ancien majordome, ou à son ex-milieu de terrain Adrien Rabiot et à sa mère. Il n’y a pourtant rien de compromettant aux yeux de Nasser Al-Khelaïfi. Par l’intermédiaire d’un porte-parole, le président du Paris Saint-Germain a dénigré le documentaire auquel il ne souhaite plus accorder la moindre importance.

🗣️ « Ils ont essayé de m’enlever 2 ou 3 fois. »



🔴 L’ancien majordome de Nasser Al-Khelaïfi a porté plainte pour tentative d’enlèvement.



Hicham a été condamné à mort par contumace par la justice Qatarie, accusé de détenir des informations “explosives” sur l’émir.… pic.twitter.com/q8RxI2SxGP — Complément d'enquête (@Cdenquete) March 27, 2025

« Après neuf mois d’enquête, le programme ne s’est finalement résumé qu’à un enchaînement de témoignages entièrement orientés, provenant d’individus non crédibles – et, dans plusieurs cas, formellement inculpés – ignorant les faits les plus élémentaires et ne prouvant strictement rien, a réagi le porte-parole de Nasser Al-Khelaïfi auprès de RMC. Nous ne comptons pas accorder davantage d’attention à cette campagne de diffamation coordonnée ; nous poursuivrons nos différentes actions judiciaires, en tant que partie lésée, dans lesquelles nous avons une confiance pleine et sereine. » Manifestement, celui que l’on décrit comme le boss du foot français s’attendait à pire.