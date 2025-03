PSG ‍: Désiré Doué, du jamais vu en France depuis Mbappé

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Double buteur lors du festival à Saint-Etienne (1-6) samedi, Désiré Doué impressionne avec le Paris Saint-Germain. Pour le journaliste Walid Acherchour, la formation française n’avait jamais produit un tel talent depuis Kylian Mbappé.

Le football français tient un nouveau phénomène. Sur la lancée de son premier rassemblement réussi avec les Bleus, Désiré Doué a encore brillé à Saint-Etienne. Le milieu polyvalent du Paris Saint-Germain s’est offert un doublé avec la manière. Sa performance confirme encore sa nette progression après ses débuts timides dans la capitale. Sous les ordres de Luis Enrique, l’international tricolore a franchi un, voire plusieurs caps. Le voilà prêt à profiter pleinement d’un talent qui, selon Walid Acherchour, n’a jamais été vu en France depuis l’éclosion de Kylian Mbappé.

Le rôle de Luis Enrique

« C'est parce que Luis Enrique est là et qu'il arrive à tirer le meilleur de ses joueurs dans la mentalité, dans l'exigence, a commenté le journaliste de DAZN. Désiré Doué a besoin de ça, il a besoin de beaucoup d'affection, mais aussi de beaucoup d'exigence. C'est un joueur qui est programmé pour le très, très haut niveau. Il a tout dans les pieds, on n'est pas surpris. Il a eu des débuts un peu difficiles avec le PSG. Mais depuis le match contre Salzbourg, il a fait partie de ce nouveau train Luis Enrique, avec Ousmane Dembélé en numéro 9, lui sur un côté ou au milieu de terrain. Il a été resplendissant. »

🎙 | « Désiré Doué est le meilleur joueur formé en France depuis Kylian Mbappé » - @walidacherchour 👀🇫🇷



Regardez Dans la Zone en direct : https://t.co/IBPQemyqip ! 👈 pic.twitter.com/JFXks0Qkpt — DAZN France (@DAZN_FR) March 30, 2025

« Quand je disais que je ne suis pas surpris, c'est que moi je suis un grand fan du joueur depuis le Stade Rennais. Et quand il est arrivé au PSG avec Luis Enrique, je savais que ça allait fonctionner. Maintenant il ne faut pas lui enlever son mérite. Il faut aller le chercher, il faut avoir le costume du PSG, l'endosser et être très, très bon. Moi je l'ai déjà dit sur plusieurs plateaux, pour moi c'est le joueur le plus talentueux qu'on a formé en France depuis Kylian Mbappé, surtout par rapport à ce que le football moderne demande », a osé Walid Acherchour.