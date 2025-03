PSG ‍: L'agent de Donnarumma annule son divorce

Dans : PSG.

Héroïque face à Liverpool (victoire 0-1, 1-4 tab) mardi en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma espère toujours prolonger son contrat au Paris Saint-Germain. Le gardien parisien, rassuré par ses dirigeantuis, ne se laisse pas perturber par la rumeur Lucas Chevalier.

Avec ce genre de performance, Gianluigi Donnarumma peut très bien inverser le rapport de force. Le gardien du Paris Saint-Germain a largement contribué à l’exploit face à Liverpool au moment où son agent discute d’une prolongation avec la direction. Pour rappel, les discussions durent depuis plusieurs mois et les deux parties ne parviennent pas à s’entendre. Mais la situation n’a pas l’air d’inquiéter le clan italien.

« On parle avec les dirigeants depuis l'été dernier autour d'un nouveau contrat, a confirmé l’agent Enzo Raiola au journal L’Equipe. Ce n'est pas une situation facile, parce qu'il y a des paramètres que le PSG a un peu changés à cause du fair-play financier. Il y a des nouvelles règles au club. Mais je dois dire que les discussions sont positives, même si nous n'avons pas encore d'accord. On discute, il reste un an et demi de contrat à Gianluigi, donc on a du temps. On cherche une solution. » Et la solution dont parle le représentant du gardien concerne uniquement une prolongation.

La piste Chevalier peut vite disparaître

« Bien sûr ! Il n'y a aucune rupture avec le club, a-t-il certifié. On prend le temps qu'il faut. On doit faire les choses bien dans l'intérêt du joueur. Mais c'est le seul club où Gianluigi veut signer. On va voir comment ça se termine, mais la priorité, c'est de prolonger à Paris. » Reste à connaître les réelles intentions du Paris Saint-Germain qui a pris contact avec le portier du LOSC Lucas Chevalier. Au point de tout annuler avec le grand espoir français si jamais l'Italien signe sur le long terme à Paris ? « Sur ce point, les dirigeants ont été clairs : quand on aura signé, toutes ces rumeurs s'éteindront toutes seules », a relayé Enzo Raiola, plus que jamais serein.