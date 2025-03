Luis Campos sous-payé au PSG, il pique une crise

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le PSG au mois de juin, Luis Campos n’a aucune raison de quitter la capitale. Et pourtant, sa prolongation traîne en longueur.

Il y a quelques semaines, le Paris Saint-Germain s’est félicité de la prolongation de Luis Enrique jusqu’en 2027. Une annonce à quelques heures d’un choc face à l’AS Monaco au Parc des Princes, qui a globalement réjouit les supporters du club de la capitale. Ceux-ci se demandent toutefois pourquoi Luis Campos n’a pas marché dans les pas de son entraîneur. Et pour cause, le conseiller sportif portugais arrive en fin de contrat au mois de juin et pour l’instant, peu d’éléments filtrent quant à une potentielle prolongation dans les semaines à venir.

🎙️ Luis Enrique sur la prolongation de Luis Campos :

" Sans aucun doute. J’ai commencé le projet avec Luis Campos et je souhaite continuer avec lui" #PSGOM pic.twitter.com/h2g3wVO7r2 — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) March 16, 2025

Or, il y a urgence pour le PSG, qui souhaite absolument conserver l’un des architectes de son nouveau projet, d’autant que les relations restent excellentes entre Luis Campos, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Enrique. A en croire les informations de Live Foot, le problème est uniquement financier. L’ancien directeur sportif de l’AS Monaco et de Lille se sait courtisé par de très grands clubs dont Arsenal ou encore Chelsea, et joue précisément sur son excellente cote pour négocier au mieux son futur salaire. « Considéré comme l’un des meilleurs techniciens à son poste, Luis Campos entend être récompensé à sa juste valeur » expliquent nos confrères, pour qui le Portugais aimerait voir son salaire être revu à la hausse.

Luis Campos négocie un salaire à la hausse au PSG

Ce qui ne serait pas totalement illogique au vu de l’excellent travail réalisé ces dernières années avec les recrutements de joueurs qui sont aujourd’hui des tauliers de l’équipe, ou au moins des titulaires en puissance à l’instar de Pacho, Vitinha, Joao Neves ou encore Doué et Barcola. De son côté, Luis Enrique pousse en interne pour que la prolongation de Luis Campos soit finalisée le plus vite possible. En tout cas, Nasser Al-Khelaïfi et l’Emir du Qatar auront à coeur de boucler ce dossier d’ici la fin de la saison. Sans quoi Luis Campos sera libre d’aller voir ailleurs, ce qui représenterait un vrai coup dur pour le projet du PSG.