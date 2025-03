Rabiot de retour au Parc, la Ligue 1 dérape contre le PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche soir, le Classique de Ligue 1 aura lieu entre le PSG et l'OM au Parc des Princes. Une rencontre qui sera scrutée avec attention par les autorités du fait du retour à Paris d'un certain Adrien Rabiot.

Le PSG reçoit l'OM ce dimanche soir, quelques jours après son exploit retentissant à Liverpool en Ligue des champions. L'idée est pour les hommes de Luis Enrique de continuer leur série et d'éteindre par la même occasion les espoirs phocéens. Des Phocéens qui ne veulent pas s'avancer en victimes au Parc des Princes et qui comptent ramener quelque chose sur la Canebière. Pour ce déplacement à Paris, Roberto De Zerbi pourra s'appuyer sur les services d'Adrien Rabiot. Forcément, le retour du joueur formé au PSG est très attendu par les fans franciliens, qui lui réservent un accueil des plus hostiles. Mais voilà, les instances ne veulent pas de débordements ou d'insultes envers Rabiot, sous peine de sanctionner lourdement le club de la capitale.

Un post déplacé ?

Difficile néanmoins d'imaginer qu'Adrien Rabiot sera épargné... L'amertume est grande de la part des amoureux du PSG. Et alors que beaucoup de personnes appellent au calme, la Ligue 1 ne semble pas avoir pris la pleine mesure de la situation. Ces dernières heures via X, le compte officiel du championnat de France a en effet posté une image de Rabiot avec la légende : « Adrien Rabiot x Parc des Princes : He's back » (Adrien Rabiot x Parc des Princes : Il est de retour). De quoi provoquer pas mal de réactions des internautes, stupéfaits d'une telle communication, qui attise un peu plus les choses selon eux.

« Bah faut savoir vous voulez que ça pète oui ou non ? Ce sera la bonne excuse pour donner une victoire aux Marseillais sur tapis vert. C'est bien leur seule chance de gagner » ; « Tout est fait pour que ça parte en co*ille, toute cette communication autour de Rabiot est faite pour que ça ce passe mal pour que la ligue puisse enfin réaliser son rêve : Faire du buzz sur le dos du PSG en arrêtant définitivement un match pour la première fois » ou encore « On prône l’apaisement et encore un fois les médias veulent du désordre du sang et des drames pour exister … le PSG n’est pas sur le même plan sportif que l’OM la rivalité est morte mais ça fait vendre… on verra l’année prochaine avec deux fois plus de matchs », pouvait-on notamment voir sur le réseau social détenu par Elon Musk.