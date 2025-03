Rabiot insulté, Luis Enrique a honte du PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A plus de 24 heures du Classique entre l’OM et le PSG ce dimanche, le retour d’Adrien Rabiot au Parc des Princes excite les foules.

Les supporters du Paris Saint-Germain ont hâte de revoir Adrien Rabiot, et leurs intentions ne sont pas forcément bienveillantes. Un accueil spécial va être réservé par le Parc des Princes au milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, formé dans la capitale et dont la signature en Provence a logiquement agacé à Paris. Des débordements sont même redoutés, tout comme une possible interruption de la rencontre si les chants et les insultes sont trop véhémentes en tribunes. C’est tout ce que redoute Luis Enrique, lequel a lancé un message aux supporters du PSG ce samedi en conférence de presse.

Pour l’entraîneur espagnol, les spectateurs qui garniront dimanche soir les tribunes du Parc des Princes ne devront pas franchir la ligne rouge, sous peine de pénaliser leur équipe. S’appuyant sur son expérience d’ancien du Barça s’étant rendu plusieurs fois à Madrid, le coach du PSG aimerait plutôt de l’ignorance et de l’indifférence de la part des supporters parisiens à l’égard d’Adrien Rabiot. « Je suis nouveau, j'ai connu trois Classiques, ce sera très particulier demain. Ma réflexion, c'est toujours la même, nous avons besoin du soutien de nos supporters à chaque match, nous adorons leur soutien au fil des saisons » a d'abord lancé le quart de finaliste de la Ligue des Champions, avant de poursuivre.

Luis Enrique redoute des débordements

« J'aimerais que nous puissions compter sur ce soutien à chaque match. Les supporters devraient vraiment se focaliser sur le PSG, respecter les adversaires, appuyer l’équipe. Je ne me souviens pas, je crois que je n'étais pas sifflé au Bernabeu. C'était formidable... On pourrait beaucoup débattre là-dessus. J'ai du respect pour tous les adversaires. Rien à dire de plus. Les lois et les règles doivent s'appliquer à tout le monde. C'est évident que l'ambiance est très particulière. Il faudra 'calmer' les joueurs, pour arriver dans les meilleures conditions » a lancé Luis Enrique face à la presse. Reste maintenant à voir si les supporters parisiens suivront les consignes de leur entraîneur ou si, dans l’effet de masse et avec l’ambiance du Classique, les chants insultants fuseront à l’encontre de l’ancien Parisien désormais Marseillais.