Le PSG vise deux joueurs de Strasbourg

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En plus d’Andrey Santos, un autre joueur qui brille cette saison avec Strasbourg a tapé dans l’oeil du PSG dans l’optique du mercato.

Désireux de concentrer ses efforts sur le recrutement de jeunes joueurs à fort potentiel au mercato, le Paris Saint-Germain prépare activement l’été prochain et a d’ores et déjà identifié plusieurs joueurs susceptibles d’entrer dans sa nouvelle politique. En Ligue 1, des joueurs tels que Lucas Chevalier, Maghnes Akliouche ou encore Rayan Cherki ont déjà été cités comme les possibles futures recrues du PSG, qui a misé sur Bradley Barcola ou encore Désiré Doué ces deux dernières années. La liste de Luis Campos est en réalité bien plus longue comme le révèle le compte PSG Inside Actu sur X.

🚨 Exclusivité @PSGInside_Actu



𝐏𝐒𝐆 : 𝐔𝐧 𝐦𝐞𝐫𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐜𝐢𝐛𝐥𝐞́, 𝐚𝐱𝐞́ 𝐋𝐢𝐠𝐮𝐞 𝟏 𝐞𝐭 𝐭𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐟𝐫𝐚𝐧𝐜̧𝐚𝐢𝐬



À l'approche du mercato estival, le Paris Saint-Germain semble avoir défini une stratégie claire : pas de folie, pas de surenchère, mais un… pic.twitter.com/5Kbm7vDrN9 — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) April 4, 2025

Notre confrère explique que le milieu de terrain lillois Ayyoub Bouaddi est sur les tablettes du Paris Saint-Germain au même titre que Lamine Camara, qui monte en puissance avec l’AS Monaco ces dernières semaines. Un club attire par ailleurs l’attention du PSG depuis plusieurs semaines, il s’agit de Strasbourg. L’intérêt du club parisien pour Andrey Santos, prêté en Alsace par Chelsea, a été révélé il y a quelques jours. Mais le compte spécialisé dans l’actualité du PSG nous apprend qu’un autre joueur du Racing suscite un vif intérêt de la cellule de recrutement parisienne : Dilane Bakwa.

Au tour de Bakwa de taper dans l'oeil du PSG

Auteur de 4 buts et 8 passes décisives en Ligue 1 cette saison, l’ancien ailier droit des Girondins de Bordeaux monte lui aussi en puissance et s’est imposé au fil de la saison comme l’une des valeurs sûres de l’effectif à la disposition de Liam Rosenior, au point de susciter l’intérêt du champion de France en titre. Bien sûr, il n’est pas question pour Luis Campos de recruter tous ces joueurs lors du prochain mercato, mais il ne serait pas étonnant que Paris pioche dans cette liste pour renforcer son effectif dans les semaines à venir. Notons qu’à l’étranger, Ibrahima Konaté et Manu Koné font toujours partie des joueurs suivis par le club francilien au contraire de Mohamed Salah, dont la signature a bien été dans l’esprit des dirigeants du PSG, mais qui va finalement prolonger avec Liverpool.