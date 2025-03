Deux recrues, le PSG va devenir injouable

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG terrorise la France avec son milieu de terrain, qui pourrait encore grimper d'un niveau l'été prochain avec deux énormes recrues à finaliser.

Entraineur de Liverpool, Arne Slot avait prévenu ses troupes entre le match aller et le retour face au PSG. Le club de la capitale française possédait selon lui le meilleur milieu de terrain du monde avec le duo Vitinha - Joao Neves, qu’il soit associé à Fabian Ruiz ou Warren Zaïre-Emery. Ces deux derniers sont peut-être un ton en-dessous, mais le duo portugais est impressionnant au niveau du harcèlement dans le contre-pressing tout comme dans sa qualité de passe et sa volonté d’aller vers l’avant. Ce duo n’empêche pas Paris de vouloir encore se renforcer au milieu de terrain cet été, pour être encore plus fort et faire trembler toute l’Europe dans le coeur du jeu.

𝐋𝐞 𝐏𝐒𝐆 𝐜𝐢𝐛𝐥𝐞 𝐌𝐚𝐠𝐡𝐧𝐞𝐬 𝐀𝐤𝐥𝐢𝐨𝐮𝐜𝐡𝐞 𝐞𝐭 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞𝐲 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐫𝐞𝐧𝐟𝐨𝐫𝐜𝐞𝐫 𝐬𝐨𝐧 𝐞𝐟𝐟𝐞𝐜𝐭𝐢𝐟.



Le Paris Saint-Germain continue de préparer son avenir en scrutant le marché des jeunes talents de Ligue 1. Parmi les priorités du club… pic.twitter.com/fznSYBvH3n — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) March 24, 2025

C’est pourquoi le compte PSG Inside Actus affirme que deux pistes révélées au mois de janvier sont bien désormais des objectifs prioritaires pour l’été prochain. Il s’agit en premier lieu de Maghnes Akliouche, qui brille avec l’AS Monaco et a failli emmener le club de la Principauté en 1/8e de finale de la Ligue des Champions. Milieu offensif qui adore percuter et se rapprocher du but adverse, le Franco-Marocain a déjà fait connaitre son amour pour le PSG, et Monaco aura bien du mal à le retenir alors que le joueur explose cette saison, et pourrait filer pour un montant proche de 50 millions d’euros, soit 15 de plus que l’été dernier, quand il n’avait pas encore atteint ce niveau de titulaire indiscutable.

Chelsea n'est pas fermé à une vente de Santos

Un autre joueur de Ligue 1 qui marche fort fait saliver le futur champion de France 2025. Il s’agit d’Andrey Santos, qui est l’élément clé du jeu strasbourgeois. Très fort lui aussi dans l’agressivité et la récupération, il distribue à volonté et fait le bonheur du club alsacien. Sa régularité, sa roublardise et sa capacité à donner le tempo au jeu de son équipe ont frappé les dirigeants parisiens. Ils savent pourtant que Chelsea a la main sur le joueur prêté à Strasbourg, mais le club anglais n’a pas encore tranché concernant son avenir, et pourrait être tenté par une vente en cas de belle offre, histoire d’équilibrer un peu la balance des transferts. Le PSG est au courant de cette situation, et pourrait mettre 30 millions d’euros sur la table pour faire venir le Brésilien et compléter ce secteur de jeu de manière spectaculaire.