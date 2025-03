Le PSG et le Real à la lutte pour le nouveau Messi

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Attentifs à l’éclosion de jeunes talents prometteurs, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid sont cités parmi les prétendants d’Ethan Nwaneri. L’ailier d’Arsenal a profité des absences pour se révéler cette saison, obligeant ses dirigeants à éloigner la menace le plus vite possible.

Alors que son avenir au Paris Saint-Germain reste incertain, Luis Campos se tient à l’affût. Le conseiller sportif en fin de contrat sait dénicher les jeunes talents les plus prometteurs. C’est peut-être bien le Portugais qui a placé le club francilien sur la piste Ethan Nwaneri. Méconnu en début de saison, l’ailier d’Arsenal a profité des blessures de plusieurs coéquipiers pour se faire une place dans l’équipe première.

Le petit gaucher s’est alors révélé avec sa percussion sur le côté droit, et grâce à la qualité de son pied gauche, à la manière d’un certain Lionel Messi. « Vous ne pouvez pas défendre sur lui parce qu'il peut aller des deux côtés, commentait le consultant Joe Cole sur TNT Sports en février dernier. Ces petites touches qu'il fait autour de la surface, je ne veux pas le dire mais c'est comme Messi. » La comparaison peut paraître osée pour celui qui vient de fêter ses 18 ans vendredi. Mais elle suffit pour comprendre à quel point l’éclosion d’Ethan Nwaneri (8 buts et 1 passe décisive toutes compétitions confondues) fait du bruit en Angleterre.

Arsenal ne se laisse pas faire

En effet, le site JustArsenal ne cite pas seulement le Paris Saint-Germain parmi les clubs déjà intéressés. On apprend par ailleurs que Manchester City, Chelsea, le Real Madrid et le Milan AC apprécient le potentiel de l'international espoirs anglais. Evidemment alerté, Arsenal n’a pas tardé à réagir. Afin d’éloigner la menace, l’actuel deuxième de Premier League s’active pour prolonger son ailier droit. Un nouveau bail de cinq ans devrait être proposé au Londonien pour le moment lié à son club formateur jusqu’en 2027. Le temps presse pour les Gunners.