L'affaire PSG-Rabiot passera en commission en avril

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le dossier des banderoles qui visaient Adrien Rabiot et sa famille ne pouvait pas être au menu de la commission de discipline, le PSG devrait être convoqué en avril.

Pour des raisons réglementaires, la commission de discipline devait légalement laisser sept jours avant de se pencher sur le dossier des messages et chants injurieux vus et entendus dimanche soir lors du classique PSG-OM et qui visaient Véronique et Adrien Rabiot. Il ne s'agit pas d'une mesure spécialise prise pour le Paris Saint-Germain, mais un délai légal qui permet au club de préparer sa défense.

Sachant que la commission ne se réunira pas mercredi prochaine, puisqu'il n'y a pas de matchs de Ligue 1 et Ligue 2 le week-end prochain, c'est le mercredi 2 avril que ce dossier très chaud sera étudié. Du côté du PSG, on a clairement décidé de se défendre en rappelant que de gros efforts avaient été réalisés avant la rencontre à destination des supporters pour éviter les incidents, et qu'il est impossible de contrôler les chants. Mais pas les banderoles.