Une star mexicaine au PSG, il déballe tout ‍!

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Hirving Lozano est la grande star du football mexicain depuis plusieurs années. Aujourd'hui en MLS, il était la coqueluche des gros clubs européens il y a peu de temps. Même le PSG a tenté sa chance, passant à un cheveu d'obtenir son transfert.

Certains joueurs sortent du lot grâce à leur talent, leur technique et leur capacité à emballer la foule. Hirving Lozano en fait partie. L'ailier mexicain de 29 ans était l'un des joueurs les plus cotés en Europe il y a quelques années seulement. Il a évolué au PSV par deux fois ainsi qu'à Naples mais les observateurs le voyaient aller encore plus haut. L'Angleterre, l'Espagne voire le Paris Saint-Germain lui étaient promis. Pour le club parisien, c'est plus qu'une impression. Celui que l'on surnomme « Chucky » a bel et bien failli signer au PSG.

Le sacrifice de Henrique a coûté Lozano au PSG

Renfort du San Diego FC en MLS depuis janvier dernier, le Mexicain a avoué qu'un transfert au PSG avait été une option sérieuse en 2019. Directeur sportif du club parisien à l'époque, Antero Henrique avait bien travaillé le dossier avant finalement de se faire virer par les propriétaires qataris. « Mon agent m'a appelé et m'a dit que si je pouvais être à Paris le lendemain, des gens du PSG voulaient me parler. J'ai embarqué dans l'avion privé du PSG avec leur directeur sportif, et nous avons négocié pendant plusieurs jours. Malheureusement, quelques jours plus tard, le PSG a limogé son directeur sportif, et tout s'est effondré », a t-il indiqué à la chaine Caliente TV.

🗣️ "It’s my dream to compete in the #FIFAWorldCup on home soil."



🇲🇽 #WeAre26 can't come soon enough for Hirving Lozano! — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 18, 2025

Quelques semaines plus tard, Hirving Lozano quittait le PSV Eindhoven pour rejoindre Naples où l'attendait l'ancien entraîneur du PSG, un certain... Carlo Ancelotti. Champion d'Italie avec les Partenopei en 2023, Chucky n'aura pas rayonné aussi fort qu'attendu avec Naples. De quoi atténuer la déception parisienne pour un joueur destiné à occuper le même poste que Kylian Mbappé.