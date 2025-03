Le PSG au Parc des Princes, le Qatar réalise un miracle

Dans : PSG.

A l’heure où le Qatar souhaite quitter le Parc des Princes à tout prix, on apprend que le PSG a fait de son stade actuel le deuxième plus rentable en Europe. Un véritable exploit au vu de sa capacité.

Nasser Al-Khelaïfi et l’Emir du Qatar n’ont pas changé d’avis. Le Paris Saint-Germain a toujours le souhait de quitter le Parc des Princes dans les années à venir. L’idée est bel et bien de créer un nouveau stade, dont le PSG serait propriétaire avec une capacité bien plus importante que le Parc et ses 48.000 places. L’intérêt d’un tel déménagement pose toutefois des questions, d’abord chez les supporters, très attachés à l’enceinte historique du club parisien. De plus, d'un point de vue financier, une étude du cabinet Deloitte, relayée ce week-end par Le Parisien, démontre que le Parc des Princes est une véritable poule aux oeufs d’or pour l’actuel leader de la Ligue 1.

Le Parc des Princes est ultra-rentable pour le PSG

Et pour preuve, le quotidien régional écrit dans son édition du jour que le Parc des Princes est actuellement le deuxième stade le plus rentable d’Europe derrière le Santiago Bernabeu du Real Madrid. « Un exploit pour un stade dont la capacité se limite à 48.000 places » peut-on lire dans l’article de notre confrère Laurent Perrin. Malgré cette rentabilité poussée à l’extrême dans les travées du Parc des Princes, le PSG souhaite toujours déménager dans un stade duquel il serait propriétaire. Et un accord pour une vente du Parc ne semble clairement pas à l’ordre du jour au vu des dernières déclarations de la maire Anne Hidalgo à ce propos.

« On était rentré dans une discussion, mais je ne pouvais pas accepter une offre de vente du Parc à 38 millions d’euros. Cela spoliait les Parisiens, c’était indécent. A partir du moment où on était dans un écart de prix aussi important, il était pour moi hors de question d’accepter » a commenté la maire de la ville de Paris au micro de France 5. Pour le PSG, quitter un Parc des Princes ultra-rentable reste donc à ce jour l’option numéro un, au grand dam des supporters du club de la capitale.