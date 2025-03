De boulet à invendable, ce joueur scotche le PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Longtemps moqué par les supporters et les observateurs, Fabian Ruiz a hissé son niveau de jeu au PSG, au point de devenir un maillon essentiel de l’équipe dirigée par Luis Enrique dans la capitale.

Titulaire lors des deux matchs du Paris Saint-Germain contre Liverpool, Fabian Ruiz a été un élément clé de la qualification parisienne face aux Reds. Critiqué pour ses prestations décevantes dans la capitale depuis de longs mois, l’international espagnol parvient enfin à hisser son niveau de jeu. L’écart n’est plus si flagrant que par le passé entre le Fabian Ruiz de la Roja et celui du PSG pour le plus grand bonheur de Luis Enrique.

Luis Enrique has quietly put together one of Europe’s scariest midfield trios. Youth mixed with experience and plenty of versatility, these three are special ✨ pic.twitter.com/F5MlWLwkmD — ESPN FC (@ESPNFC) March 12, 2025

Ce changement radical de la part du milieu de terrain gaucher a logiquement attisé des convoitises sur le marché des transferts puisque le média El Nacional affirme que le FC Barcelone a tenté sa chance au cours des derniers mois pour attirer l’ancien joueur de Naples, perçu en Catalogne comme le successeur idéal de Frenkie de Jong. Mais nos confrères espagnols l’affirment, il n’est plus question pour le Paris SG d’écouter les offres en provenance des autres clubs pour Fabian Ruiz, que Luis Enrique n’a jamais voulu faire partir, y compris l’été dernier lorsque sa valeur marchande était au plus haut après le brillant parcours de l’Espagne à l’Euro.

Le PSG ferme la porte à un départ de Fabian Ruiz

Désormais, l’entraîneur espagnol du PSG n’est plus seul : tout le monde au club partage son avis sur la nécessité de conserver l’international espagnol au sein de l’effectif pour la saison prochaine. Un départ n’est donc plus d’actualité et au contraire, des négociations pourraient prochainement se tenir pour une éventuelle prolongation du contrat du milieu de terrain de 28 ans, dont le bail expire en juin 2027. Car les courtisans ne manquent pas avec le Barça donc mais aussi l’Atlético de Madrid, qui suit de longue date la situation du milieu de terrain d’1m89, lequel ne suscite plus aucune moquerie ni critique à présent en s’imposant comme un joueur essentiel au PSG, au même titre que Vitinha ou Joao Neves.