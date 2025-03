Le PSG condamné à payer 2,5 ME pour virer Carlos Soler

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le prêt de Carlos Soler à West Ham n’est pas une franche réussite. Un coup dur pour le PSG, qui va récupérer l’international espagnol cet été.

En manque de temps de jeu au Paris Saint-Germain depuis son arrivée au club en provenance de Valence en 2022, Carlos Soler a été prêté à West Ham en toute fin de mercato en août dernier. La destination pouvait surprendre pour l’international espagnol, qui a découvert la Premier League à 28 ans. Et malheureusement pour le PSG, le prêt de Carlos Soler chez les Hammers ne s’avère pas vraiment payant puisque le milieu de terrain de la Roja ne s’est pas imposé au sein du club londonien avec un petit but et une petite passe décisive en Premier League depuis le début de la saison.

Il est d’ores et déjà acté que West Ham ne lèvera pas l’option d’achat de Carlos Soler à la fin de la saison, une très mauvaise nouvelle pour le Paris SG, qui aimerait s’en débarrasser définitivement. Dans ce dossier, la lumière pourrait venir d’Espagne selon le site El Gol Digital, qui explique que le FC Valence est très chaud pour faire revenir son ancien capitaine. Il y a toutefois un très gros hic et sans surprise, celui-ci est financier. Propriétaire de Valence proche de Jorge Mendes, Peter Lim n’a aucunement l’intention de payer 5 millions d’euros par saison pour Carlos Soler, soit les émoluments actuels du joueur.

Valence veut Carlos Soler à moitié prix

La presse espagnole l’affirme, le Paris SG devra prendre en charge 50% du salaire de Carlos Soler en cas de prêt au FC Valence la saison prochaine. Autrement dit, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos sont dans l’obligation d’accepter de payer 2,5 millions d’euros à l’année pour voir Carlos Soler évoluer dans un autre club. Reste maintenant à voir si le PSG acceptera l’idée, ou si les dirigeants parisiens trouveront un club capable d’assumer la totalité du salaire du joueur, ce qui serait un véritable exploit au vu de sa saison difficile à West Ham. Une autre solution existe, celle de voir Carlos Soler être transféré définitivement à Valence en acceptant une réduction de 50% de son salaire mais à Paris, on croit peu à ce scénario. Il faudra donc que chacun fasse des efforts, sans quoi la situation du joueur risque d’être totalement bloquée lors du prochain mercato.