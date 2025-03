Adrien Rabiot a signé au PSG la larme à l’oeil

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Formé au PSG après un passage express à Manchester City, Adrien Rabiot retrouve ce dimanche le Parc des Princes… avec le maillot de l’OM.

Les retrouvailles entre Adrien Rabiot et les supporters du Paris Saint-Germain promettent d’être bouillantes à tel point qu’au sein du club de la capitale, on redoute des dérapages en tribunes. Les supporters du PSG n’ont toujours pas digéré la signature de leur ancien milieu de terrain à l’Olympique de Marseille, et l’histoire d’amour naissante entre Rabiot et l’OM n’arrange rien. Recrue phare de Medhi Benatia en septembre dernier, le vice-champion du monde 2022 s’est vite imposé comme l’un des principaux leaders de l’effectif de Roberto De Zerbi. Au-delà de ses bonnes performances sur le terrain, la relation entre Adrien Rabiot et les supporters marseillais a très vite été excellente.

Rabiot et le PSG, l'anecdote qui va énerver Paris

Rien de vraiment étonnant pour Philippe Kontostavlos, ex-recruteur de Manchester City qui la croisé sa route de l’ex-Titi parisien en 2008. Dans les colonnes de L’Equipe, il a notamment lâché une anecdote qui ne va pas contribuer à un meilleur accueil pour Adrien Rabiot ce dimanche au Parc des Princes. « Enfant, il a toujours été supporter de l'OM. Je vous passe les détails qui ont fait qu'il est parti de City pour le PSG en pleurant. C'était le choix de Véronique (sa mère et agent), pas d’Adrien » lâche l’ancien recruteur de Manchester City avant de conclure.

Rabiot de retour au Parc, la Ligue 1 dérape contre le PSG https://t.co/Zjm39bEnWu — Foot01.com (@Foot01_com) March 15, 2025

« Paris fut un mariage de raison, une opportunité vu leur situation à l'instant T. Ce n'était que du business, pas l'amour du maillot. Après, Adrien a toujours été pro et donné le maximum sur le terrain pour Paris, mais les sentiments ne se commandent pas » a-t-il révélé. De nouvelles déclarations qui ne vont pas arranger le cas de l’international français à l’heure de fouler ce dimanche la pelouse du Parc des Princes avec le maillot de l’Olympique de Marseille sur les épaules. A contrario, cette nouvelle anecdote risque de renforcer la cote de popularité du milieu de terrain de 29 ans en Provence, alors que le club olympien a déjà fait part au joueur de sa volonté de le conserver la saison prochaine, même s’il arrive à un an de la fin de son contrat.