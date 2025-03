Le PSG négocie le départ de Gonçalo Ramos

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG a ouvert la porte à un départ de Gonçalo Ramos à la fin de la saison et sans surprise, un tel buteur attise les convoitises. Le FC Barcelone est notamment intéressé par l’attaquant portugais de 23 ans.

Recruté par le Paris Saint-Germain pour 65 millions d’euros hors bonus à l’été 2023, Gonçalo Ramos ne s’est jamais imposé comme un titulaire indiscutable aux yeux de Luis Enrique. Le buteur portugais affiche pourtant des statistiques honorables avec 13 buts et 5 passes décisives cette saison, mais il fait office d’éternel joker aux yeux de son entraîneur. Une situation qui ne convient plus à l’ancienne gâchette du Benfica Lisbonne, lequel sera ouvert à un départ lors du prochain mercato. En cas de belle offre, le PSG ne retiendra pas son attaquant, et cette situation attise logiquement des convoitises sur le marché des transferts.

A en croire les informations de Todofichajes, deux géants d’Espagne ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt dans le but de récupérer Gonçalo Ramos la saison prochaine : l’Atlético de Madrid… et le FC Barcelone. Le club catalan cible l’attaquant du PSG dans l’optique de remplacer Robert Lewandowski, dont le contrat avec les Blaugrana expire en juin 2026. Le profil de Gonçalo Ramos colle avec ce que recherche Hansi Flick, et des discussions sont en cours entre le PSG et les différents clubs intéressés pour voir si un accord est possible.

Le média espagnol n’est pour l’instant pas très optimiste sur l’issue des discussions avec l’Atlético et le Barça, car le Paris Saint-Germain ne veut pas entendre parler d’un prêt pour Gonçalo Ramos. Le champion de France en titre exige un transfert sec et souhaite se rapprocher au maximum des 65 millions d’euros investis il y a près de deux ans pour le faire venir en provenance du Benfica Lisbonne. Autant dire que pour Barcelone, dont la situation financière est toujours fragile, il ne sera pas simple de boucler l’affaire. L’Atlético pourrait avoir plus de lattitude financière, notamment en cas de départ d’un gros salaire comme Griezmann. Reste maintenant à voir ce que souhaitera le joueur pour son avenir, alors que le poste de numéro neuf semble désormais la propriété d’Ousmane Dembélé au PSG.