PSG ‍: Man City offre 100ME pour la nouvelle star parisienne

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Kevin De Bruyne a annoncé vendredi son départ de Manchester City au mois de juin. Le champion d’Angleterre en titre va devoir frapper fort pour remplacer le Belge, et cible un milieu de terrain du PSG.

Une page se tourne à Manchester City avec le départ de Kevin De Bruyne, neuf ans après son arrivée. L’international belge aura sans aucun doute marqué l’histoire des Skyblues en s’imposant comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de la Premier League à son poste. Le remplacer ne sera donc pas chose aisée pour Pep Guardiola, qui sait que le chantier sera immense lors de ce mercato estival. Le champion d’Angleterre en titre en a bien conscience, il va falloir frapper fort pour trouver une équivalence à Kevin De Bruyne.

Le PSG a des joueurs qui font rêver

Pour tenter de faire oublier le génie belge, les dirigeants citizens ont identifié un joueur du PSG selon les informations du site Fichajes. Et pour cause, le média affirme que l’intérêt de Manchester City pour Joao Neves, déjà évoqué il y a quelques semaines, est désormais plus fort que jamais avec la nécessité à présent de remplacer Kevin De Bruyne. Un an seulement après son arrivée dans la capitale française, l’international portugais est la priorité de Manchester City, qui serait prêt à poser 100 millions d’euros sur la table pour boucler le transfert de l’ancienne pépite du Benfica Lisbonne.

Manchester City prêt à tout pour Joao Neves, mais...

Face à une telle offre, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi ne seront pas insensibles, mais pas au point de céder un élément devenu central en seulement quelques mois dans le dispositif de Luis Enrique. En effet, un départ de Joao Neves n’est pas à l’ordre du jour et on peut imaginer que le technicien espagnol serait fou de rage s’il apprenait que son club avait accepté de se séparer de son milieu de terrain à tout faire. Manchester City va donc rapidement devoir trouver une autre idée car sauf tremblement de terre, Joao Neves ne sera pas le successeur de Kevin De Bruyne lors du mercato estival.