Le Parc des Princes fermé, le PSG reçoit une aide divine

Par Corentin Facy

Malgré la contestation des supporters, le Qatar a acté le choix de quitter le Parc des Princes. Une décision déchirante qui s’impose pourtant comme la meilleure pour le PSG selon Teddy Riner.

Les amoureux du Paris Saint-Germain ne peuvent pas imaginer une seconde leur club de coeur jouer dans un autre stade que le Parc des Princes et pourtant, il va sans doute falloir s’y faire. Le Qatar a acté la décision de construire son propre stade, plus grand et plus moderne. Le site de ce nouveau stade n’a pas encore définitivement été choisi, mais la décision de Nasser Al-Khelaïfi et des dirigeants parisiens semble elle irrévocable. Un coup dur pour les supporters historiques du PSG, très attachés au Parc des Princes, qu’ils considèrent comme l’âme du club Bleu et Rouge.

Teddy Riner comprend cette frustration et ce déchirement. Mais le judoka français, licencié au PSG, estime néanmoins que sur le plan économique, cette décision fait sens et était devenu évidente pour l’évolution du club parisien. « À un moment, un grand club, c’est aussi un club qui a son propre stade et qui ne loue pas ad vitam æternam avec des fonds qui sont perdus. Oui, c’est bien pour la mairie de Paris, mais économiquement parlant ce n’est pas bien pour un club. Regardez le Bayern Munich, qui possède ses infrastructures, son centre de haut niveau » a d'abord lancé Teddy Riner dans l'émission 'Bartoli Time' avant de conclure.

Teddy Riner comprend la décision du PSG

« Ça se passe bien. Je pense que c’est comme ça que les investisseurs réfléchissent. Mais oui, l’âme et l’histoire du club, c’est au Parc des Princes. Je le comprends, bien sûr. Après, il faut aussi se placer comme ceux qui essaient de gagner, ceux qui essaient de faire vivre un club. Ça doit être compliqué. Je suis mitigé, c’est balle au centre, mais je peux comprendre » a estimé sur RMC le judoka aux quatre médailles d’or aux Jeux Olympiques. Un discours cohérent de la part de la légende du sport français, mais que les supporters du PSG auront tout de même beaucoup de mal à entendre, eux qui n’ont toujours pas digéré pour certains ce choix de quitter le Parc des Princes dans les années à venir.